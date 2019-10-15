Image copyright Warner Bros Image caption 电影《小丑》主角经常无法控制地大笑

（警告：文中有剧透）

亚瑟·佛莱克（Arthur Fleck）在高谭市（Gotham City）的一家喜剧俱乐部上班前，他紧张、害怕，声音都断断续续的，他试图让自己平静下来。

他说话并不容易：当他想说话时，他时常无法控制自己，发出尖锐的笑声。

最近在全球热映的电影《小丑》中，这样滑稽、令人不安的笑声让电影主角佛莱克遇上麻烦、失去表演机会。

其中一幕是，一天晚上，佛莱克下班坐地铁回家时穿了小丑的表演服，他无意中看见三名年轻的有钱男子骚扰一名女性，他开始无法控制地大笑。

争执

三名男子以为佛莱克在嘲笑他们，开始揍他。而佛莱克的反应是从口袋掏出枪，把他们击毙。

电影放到这里，观众已经知道佛莱克患有一种精神疾病。为了治疗这些症状，他服用七种药物，还写日记，并定期拜访一位社工。

但真的有一种疾病，会引发这样的笑声吗？

Image copyright Warner Bros Image caption 电影中，亚瑟突然在公交车上大笑

电影中杰昆·菲尼克斯（Joaquin Phoenix ）扮演的角色可能患有痴笑性癫痫（gelastic epilepsy），该病名来自希腊词“笑声”（gelastikos）。

西班牙神经学会癫痫研究小组协调人洛佩兹（Francisco Javier Lopez）告诉BBC：“这是一种非常罕见的癫痫，在所有癫痫类型中仅占0.2%。”

“在不合时宜的场合大笑，病人其实并不想笑，但就是无法控制自己。”洛佩兹说。

这种癫痫最常见的致病原因是一种叫做“下丘脑错构瘤”的小脑瘤。该脑瘤影响下丘脑，下丘脑有许多重要功能，包括调节体温、管理情绪反应等。

压力增加

但大脑额叶或颞叶的肿瘤也会引发笑声。通常，患有这些疾病的患者会发作。

“痴笑发作会增加（病患的）压力。因为如果病人癫痫发作但失去意识，不会有什么事，”洛佩兹说，“但如果有意识并在不合时宜的情况下笑出来，会让病患十分痛苦。”

Image copyright Getty Images Image caption 饰演小丑的杰昆·菲尼克斯

这种类型的癫痫通常可以用抗癫痫药物控制，在某些情况下可以通过手术治疗。

如果不加以控制，患者可能每日都会发作；但如果得到控制，发作的次数可减少到每月一至两次，甚至可能不再发作，具体视患者情况而定。

洛佩兹对BBC说，成人患者比儿童或青少年患者更常见，这可能也是痴呆症的早期表现。

Image copyright Getty Images Image caption 有些脑瘤会导致病患大笑

暴力

虽然这种疾病发病率很低，但神经科医生记得至少见过三个如此异常症状的病人。

他记得有一名病人是律师，“在开审前，他必须警告法官他患有这种疾病，他可能会发病，因为这往往是压力引发的。”

在电影《小丑》里，随着剧情发展，暴力成为佛莱克生活中的一部分。但洛佩兹说，暴力与疾病无关。

情绪失禁

另一方面，神经学家表示，痴笑性癫痫并不是导致无意识、无法控制大笑的唯一疾病。

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假性延髓情绪（pseudobulbar affect）也可能引起大笑或哭泣，这种疾病也被称为情绪失禁。

神经心理学家泰尔曼（Andy Tyerman）对BBC表示：“这个词指情绪表达不受控制，与社会情境不相称或不恰当，可能与个人的实际感受也不一致。”

假性延髓情绪发作与神经系统疾病和损伤有关。2013年的一项研究估计，至少有180万美国人受该病影响。

“但这些（症状）在患有神经退行性疾病的老年人中更为典型，”洛佩兹说。

洛佩兹说表示：“他们是老年病患，处于患病的最后阶段，但《小丑》中显然不是。”