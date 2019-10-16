野生动物摄影大奖：狐狸和土拨鼠的“生死瞬间”

Image copyright Yongqing Bao

这张照片看起来应该是“搞笑对白”摄影比赛的作品，但事实上，照片捕捉的却是惊险万分的“生死一瞬间”。

在中国祁连山上拍的这张照片里，一只狐狸出其不意的向一只土拨鼠发动攻击。

在发动攻击之前，这只狐狸埋伏了很久，一动也不动，希望能捉到偶然经过的土拨鼠，结果一如所愿，在出奇制胜的攻击之后，土拨鼠成了狐狸的晚餐。

要成为一名成功的野生动物摄影师也需要具备像这只狐狸一样的坚忍毅力，中国摄影师鲍永清为了拍摄这张照片，在青藏高原上也躲藏盯梢了好几个小时，才捕捉到如此珍贵的画面。

这张照片让他赢得了2019年度野生动物摄影师（2019 Wildlife Photographer of the Year）大赛，据信这是中国摄影师首次赢得年度野生动物摄影师大赛。

野生动物摄影师大赛的评审主席罗兹·基德曼·考克斯（Roz Kidman Cox）表示，“年度野生动物摄影师大赛收到许多绝佳的作品，世界各地顶尖的野生动物摄影师都会参加，这张照片是我所看过的最好的其中之一。”

Image copyright Cruz Erdmann

今年的11-14岁少年组野生摄影师大奖由克鲁兹·艾德曼（Cruz Erdmann）获得，他在印尼北苏拉威西（North Sulawesi）伦贝海峡（Lembeh Strait）拍摄的水下照片，捕捉到了莱氏拟乌贼在夜间发光的模样。

能够在水底下清楚拍摄到莱氏拟乌贼夜间发光的模样需要很高的摄影技术，艾德曼说：“你潜水的时候必须非常小心，不能搅和到水底的尘土，否则你拍的照片会布满杂质，我当时全身静止不动，也没有踢水，所以照片非常清晰。”

1964年开始的年度野生动物摄影师大赛（Wildlife Photographer of the Year, WPY）是野生动物摄影界最高级的比赛之一，现在由英国伦敦的自然历史博物馆（Natural History Museum）主办。

今年获奖的各类组摄影作品本周在自然历史博物馆开始展出，明年的比赛从下周开始收件。

老鹰降落，摄影者：挪威的里卡德森（Audun Rikardsen）

Image copyright Audun Rikardsen

得奖类组：鸟类摄影

里卡德森花费三年才拍摄到这张照片，他在老鹰通常会降落的地方小心的放置了一段树枝，老鹰一飞下来就触动照相机和闪光灯。

他说：“老鹰已经习惯了闪光灯，也不会害怕闪光，我觉得他们可能还很喜欢被拍照。”有时候也会拍到乌鸦降落的照片，但那并不是这位挪威摄影师寻找的照片。

挤在一起的企鹅，摄影者：德国的克里斯曼（Stefan Christmann）

Image copyright Stefan Christmann

得奖类组：摄影师作品集

南极洲东部的埃克斯特倫冰架（Ekström Ice Shelf）前面，一群超过5,000只的皇帝企鹅挤在一起取暖，他们是孵育雏鸟的雄性企鹅，雌性企鹅出海捕食了。

纽约的老鼠，摄影者：英国的查理·汉米尔顿·詹姆斯（Charlie Hamilton James）

Image copyright Charlie Hamilton-James

得奖类组：城市的野生动物

查理为《国家地理杂志》拍摄世界各地的老鼠，这群老鼠居住在纽约曼哈顿华尔街附近。

他们住在围绕着一棵树的金属底盘底下，到了晚上老鼠从缝隙中出来，到附近酒店外的垃圾堆里找食物，查理在树下装设了照相机，用遥控器在数米之外启动快门拍照。

查理说：“铁格栅圆盘底下的这群老鼠大约有30只，在我拍摄的三天期间他们都习惯了我的存在，甚至还有一只老鼠站到了我的脚上。”

建筑工人，摄影者：美国的克罗纳尔（Daniel Kronauer）

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得奖类组：无脊椎动物

哥斯达黎加的这群蚂蚁不在地底或树上筑巢，他们用自己的身体筑巢，攀附在几根树枝之间，无树枝的蚂蚁组成一个巢穴，里面有许多通道和保护蚁后和养育幼蚁的房间。

克罗纳尔说：“差不多每一天他们都会重建自己的巢穴，蚂蚁筑的巢穴散开来，他们带着幼虫穿越热带雨林，第二天又在150米远处组成新的巢穴，这个蚂蚁巢穴很漂亮，我觉得有点像一个皇冠或是教堂。”

雪中野牛，摄影者：美国的马克斯·沃（Max Waugh）

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得奖类组：黑白摄影

每年的野生动物摄影大赛都一定会有震慑人心的黑白照片。这张野牛的照片是在美国黄石国家公园（Yellowstone National Park）拍摄的，大雪中野牛用脸部来回摩擦雪地，这样才能吃到被雪掩埋在下面的草。

马克斯·沃说：“我试着调慢快门速度拍照，我认为这可能是这张照片成功的关键，降雪变得模糊，我等到野牛抬起头来的时候快速的照了几张照片。”

雪原上的游牧者，摄影者：中国的樊尚珍

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得奖类组：自然环境中的动物

新疆阿尔金山国家级自然保护区，一群藏羚在被白雪覆盖的库木库里沙漠上留下足迹。藏羚栖息在海拔5,500米高的青藏高原，这里温度最低达零下40度。樊尚珍说：“成群的藏羚喜欢到从积雪中暴露出来的沙滩上，因为那里最温暖。”

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