Image copyright Getty Images Image caption 安吉丽娜·朱莉在《黑魔后2》的伦敦首映式上。

安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie，安祖莲娜·祖莉）日前表示，在塑造年轻女性的人格这件事上，男性也应该承担责任。

这位在《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil，《沉睡魔咒2：恶魔夫人》）中担当女主角的好莱坞女星指，电影描绘女性角色的坚强时，并非只有体格上的强壮，还有很多方面能够表现女性的坚强力量。

“我经常都在想，当一个故事是在讲‘这个女人很强大’时，她就必须要打败男人，或者她要像一个男人，又或者她必须不需要男人，”朱莉在电影的首映式上这样向记者表示。

在说到她自己在《黑魔后2》中的角色，还有艾丽·范宁（Elle Fanning，艾儿·芬宁）饰演的奥萝拉公主（Princess Aurora，爱洛公主）时，朱莉表示：“我们都非常需要，非常爱男人，也会向他们学习。”

“所以，我认为这对年轻女孩子来说也是一个重要的讯息，要找到她们自己的力量，但也要尊重她们周围的男人，并向他们学习。”

她还表示：“我们有一些强大的女性，但是电影当中那个犯错和不得不被清除的角色也同样是一个女人。我们在不同角色当中展现了非常丰富的女性类型，但是我们电影里也有非凡的男人，我真的很想强调这一点。”

《黑魔后2》是2014年《黑魔后：沉睡魔咒》的续集，将于本月稍后在英国上映。艾德·斯克林（Ed Skrein）、奇维托·艾吉佛（Chiwetel Ejiofor，楚伊特·艾治奥福）和米歇尔·菲佛（Michelle Pfeiffer，米雪·菲花）亦参演了这部电影。

Image copyright Disney Image caption 艾丽·范宁（左）和米歇尔·菲佛也出演了《黑魔后2》。

再度在片中饰演奥萝拉公主的范宁也呼应了朱莉的评论。她说，奥萝拉公主的角色，力量并不一定是来自于身体，这一点和很多儿童电影里的公主不一样。

“奥萝拉的力量是她的友善，还有她对自己非常真诚，这是我在电影里想要保持的东西 。她很温和，很女人，也想要做一个妻子，想要生小孩，这是非常美妙和强大的东西，而它并没有很经常在银幕上展现。”

“很多的公主都是那种，‘我们来把她变成一个强大的公主！让她变强悍，我们要让她很能打！’这样就是一个强大的女人吗？好像我们只要有一把剑，一套弓箭，就能开打？奥萝拉却能够穿粉红色的衣服以另一种方式做到这一点，她保留了自己的温和和软弱，这一点很美。”

女性该如何运用权力？

在动作片或者儿童电影当中，很多女主角都是把重点放在角色的身体力量上。比如《神奇女侠》（Wonder Woman），或者2012年电影《勇敢传说》（Brave）里的梅莉达公主（Merida），甚至连朱莉自己早前饰演过的“古墓丽影”（Tomb Raider，盗墓者罗拉）系列中的罗拉（Lara Croft），也是一个动作英雄。

在解释《黑魔后2》的前设时，范宁表示：“她人生中的五年过去了，她现在是魔境的女王（Queen of the Moors），她有了新的责任，她还在试着搞清楚自己是怎样的统治者，还有她要如何运用这些权力。”

这部电影中，朱莉饰演的黑魔后对奥萝拉的母性令她挣扎，同时她又面对着来自邻国的英格丽王后（Queen Ingrith，米歇尔·菲佛饰）的挑战。

Image copyright Disney Image caption 朱莉饰演的黑魔后对奥萝拉的母性令她挣扎，同时她又面对着来自邻国的英格丽王后的挑战。

英格丽王后在黑魔后和奥萝拉之间造成了裂痕，因为她的儿子菲利普王子（Prinice Phillip）向公主求婚。英格丽王后想要利用这桩婚事来离间人类和精灵，于是黑魔后便要承担起避免爆发战争的责任。

出席了预映的影评人在推特（Twitter）上分享他们的看法。

为《综艺》（Variety）杂志和奖项预测网站Awards Circuit写影评的柯特妮·霍华德（Courtney Howard）发推文说：“《黑魔后2》就像《加勒比海盗》一样；很多曲折离奇的情节和巧妙的构思，但又巨星助阵；安吉丽娜·朱莉、米歇尔·菲佛和艾丽·范宁就是三位一体，同时充满了活跃的角色变化。”

娱乐网站We Live Entertainment主编斯科特·门泽尔（Scott Menzel）则形容，电影是“一部视觉上令人叹为观止的续集，再次证明安吉丽娜·朱莉天生就是演这个主角的。这是一个现代童话，一个女性的狠角色成为了中心人物。打斗场面很宏大，服装也令人惊叹。”

“安吉丽娜·朱莉和米歇尔·菲佛在《黑魔后2》里的针锋相对，从头到尾都是如你所愿般的精彩，”英国娱乐新闻网站“数码间谍”（Digital Spy）评论说，“这部电影需要更多这样的元素，但它已经是一部视觉大胆、欢乐和出色的续集。”

上周三（10月9日），电影在伦敦首映。

Image copyright PA Media Image caption 范宁和朱莉均表示，女性角色的强大不是体现在身体的力量上。

范宁说：“我真的感觉到有责任要去拍第二部，第一部是我第一次做这种规格的电影，很多年轻小孩都有看那一部，尤其是年轻的女孩会走到我面前，她们真的把我看作是那个角色。”

“于是，听说要拍续集时，我确实感觉到了自己对那些女孩有责任，就是要展现一个作为成长中的年轻女性的奥萝拉。当然，在拍第一部时，我只有14岁，而现在奥萝拉仍然有同样的特质，就是她体现出的友善、单纯和甜美，能回来真的非常高兴。”

“我们三个（范宁、朱莉和菲佛），从一开始就在这里，我们的关系也有了变化和成长。现在我21岁了，所以我不再是片场里的小孩。某程度上我真的感觉到自己在片场得到了接纳，特别是米歇尔和安吉丽娜，我感觉她们把我看作是她们的一分子那样，接纳了我。”

朱莉表示，这些电影已经变成一个女人人生之路的一种反映——这是在一开始筹备第一部电影时不一定有的意图。

“有趣的一点是，在我们没有意识到的情况下，我们已经经过了一个女人成长的各个阶段，”她说，“她的出生、洗礼，从一个小女孩到一个少女，再到现在成为一个妻子。所以某种意义上，这些章节是因循着几条不同的路径，而其中一条就是一个女人如何成长和改变。”