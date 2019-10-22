西班牙独裁者佛朗哥：迁葬遗骸的政治争议

你的器材不支持播放多媒体材料 西班牙为什么要起出佛朗哥的遗骸？（英文）

几十年来，西班牙法西斯独裁政权领袖弗朗西斯科·佛朗哥将军（General Francisco Franco）埋葬的地点一直存在着较大争议。

现在，漫长的争论即将因西班牙政府的一个决定出现新的进展，佛朗哥的骸骨将会被起出，被迁葬到外一个地方。

不过，为什么要这样做？为什么佛朗哥的遗骸不能葬在那个地方？这个问题为什么如此重要？

佛朗哥从1939年开始执掌西班牙政权，直到他在1975年去世。他埋葬在马德里城外一个叫做“烈士谷”（Valley of the Fallen）的陵园。

然而，那个地方现在已经变成一个极右派群体的圣地，这令很多西班牙人不满。

西班牙的社会民主主义政府想要将佛朗哥的遗骸转移到一个不那么具争议性的地点。

不过，佛朗哥家族的后人和他的极右派支持者却反对这个计划。上月，西班牙最高法院驳回了佛朗哥家族的上诉，支持政府继续实行将骸骨转移的计划。

于是，佛朗哥的遗骸将会被起出，转移到马德里北郊的帕尔多（El Pardo）墓园，重新安葬在他妻子的墓地旁边。

佛朗哥的军队1930年在西班牙内战中取胜，推翻了当时民选的左派政府。

由此，他建立起了一个独裁政权，自己宣布成为国家元首，并一直牢牢掌握着国家大权，直到1975年去世。之后，西班牙过渡为民主政权。

如今，西班牙的民主政制已经建立完善，但是佛朗哥时代的阴影仍然笼罩着今天的西班牙。在西班牙民主政权过渡时期，有一个不成文的“遗忘约定”（pact of forgetting），佛朗哥的雕像被拆除，街道也被重新命名。

他的遗体被进行了防腐处理，目前安放在“烈士谷”的一个巨大陵墓当中，与内战中交战双方数以万计的死难者一起安葬在墓园。

然而，这个墓园却受到很多西班牙人的唾骂。他们将这个地方看作是对佛朗哥的民族主义武装打败西班牙共和派的歌颂。此外，墓园亦有一部分是由佛朗哥统治下被强制劳动的政治囚犯兴建。

Image copyright Getty Images Image caption 数以万计的西班牙内战死难者被安葬在“烈士谷”。

该墓园成为了西班牙极右派的一个朝圣地，他们会到那里向这名独裁者致敬。佛朗哥的支持者也经常在他的忌日来到这个地方聚集进行纪念。

不过，自去年6月起执掌西班牙政权的社会民主主义政府，上台的其中一个重大承诺就是将佛朗哥的遗体移葬。

政府希望让“烈士谷”成为“一个纪念、铭记和致敬战争牺牲者的地方”，认为佛朗哥的遗体留在那里，是对一个成熟的民主政权有所冒犯的事情。

很多佛朗哥统治时期的受害者后人都支持政府的决定，认为应该将他的遗体移到别处。不过，在全西班牙，公众对这个问题的看法非常两极。

8月，虽然佛朗哥的家族以及右翼的人民和公民党对此提出反对，但西班牙政府仍然批准了移葬的决定。政府希望找到一个较为低调的地点，令这名独裁者的支持者更难以对他进行朝拜。

但是，佛朗哥的家族更希望他不被移葬。他们表示，如果要移葬，也至少移至阿穆德纳圣母主教座堂（Almudena Cathedral）里的一个家族教堂地下室。该教堂位于马德里市的中心位置。

Image copyright Getty Images Image caption 佛朗哥的陵墓如今成为西班牙法西斯主义信仰者的朝圣地。

西班牙政府表示，这名过去的独裁者不应该被放在任何他可能被套上光环的地方。

政府还表示，教堂的位置也可能有潜在的安全风险。由于这是一座天主教教堂，梵蒂冈也介入了事件，表示支持西班牙政府寻找另一个地方的决定。

之后在上个月，佛朗哥家族提出反对移出遗体的上诉被最高法院驳回。法院一致通过，支持政府的决定。

西班牙政府希望在11月10日大选前完成这个计划，因此将移出遗体的限期定在10月25日。

政府计划将佛朗哥移葬至马德里北郊的帕尔多墓园，很多其他西班牙政治人物也都安葬在那里。

西班牙政府表示，佛朗哥家族将会提前48小时收到通知，然后决定是否出席遗体挖掘的仪式。

弗朗西斯科·佛朗哥（Francisco Franco），1892-1975

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出生于加利西亚自治区一个军人家庭的佛朗哥，在1920年代成为西班牙最年轻的将军

1936年，左派的人民阵线（Popular Front）在大选中胜出之后，佛朗哥和其他将军一起发动政变，引发长达三年的内战

在纳粹德国和意大利墨索里尼政府的帮助下，佛朗哥在1939年取得了内战的胜利，成立了独裁政权，宣告自己为国家元首

佛朗哥牢牢掌握国家大权，直至1975年去世；之后，西班牙过渡至民主政制

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