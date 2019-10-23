英国王室：哈里谈“压力” 威廉感“担忧”

Image copyright AFP Image caption 英国肯辛顿宫的一位消息人士告诉BBC，哈里王子在电视上谈自己的心理健康后，剑桥公爵威廉王子对弟弟感到“担忧”。

人们常常羡慕王侯将相、达官贵人的生活，却不知在华丽富足的外表下，这个圈子的人们也可能会经历其艰难时刻。

英国肯辛顿宫的一位消息人士告诉BBC，哈里王子在电视上谈自己的心理健康后，剑桥公爵威廉王子对弟弟感到“担忧”。

萨塞克斯公爵哈里王子和公爵夫人梅根在接受英国独立电视台（ITV）的一个纪录片采访中坦言，他们“过得很不容易”。

看到这个消息后，威廉王子据报表示，希望萨塞克斯公爵和公爵夫人平安无事。

来自英国王室的消息人士说，有观点认为，他们夫妇当时处境困难。

代表威廉王子的肯辛顿宫对不久前播出的这部独立电视台纪录片没有发表任何评论。

让我们来看看这个令许多人感到意外的消息是怎么回事。

英国小报

这部纪录片是随着萨塞克斯公爵哈里王子和公爵夫人2019年10月初在南部非洲访问期间制作的。

在采访中，这对夫妇都分别表示，他们正与英国一些小报媒体的密集审视做出艰难斗争。

这位宫廷消息人士淡化了有关威廉王子在电视纪录片播出后对弟弟愤怒的说法。

哈里王子在电视片中承认表示，他和威廉王子的沟通有好的时候，也有不好的时候。

当被问及媒体关于两兄弟之间出现裂痕的报道时，哈里王子表示，因为王室家庭正在承受着的压力，有些事情是不可避免会发生的。

但哈里王子补充强调，他和威廉王子是兄弟，永远是兄弟。

Image copyright PA Image caption 英国有小报已多次耸人听闻地报道王室兄弟妯娌不和的传闻。

哈里王子说：“我们目前肯定在走不同的路，但我将永远支持他，因为我知道他也会一如既往地支持我。”

BBC王室事务记者乔尼·戴蒙德（Johnny Dimond）的分析

警钟敲响了。今天上午，一位有关的消息人士对BBC表示，威廉王子对弟弟接受的这个采访感到“愤怒”。

一位英国王室消息人士说，这不是他对王子这番情绪的理解。相反，这位官员暗示这是一种对哈里王子夫妇安全担心的情绪。

这个电视访谈显示，两人承受着相当大的压力，而他们准备好了将这种压力公之于众。哈里王子仍在为自己的精神健康而挣扎：他的母亲，威尔士王妃戴安娜的阴影仍然笼罩着他的生活。

最糟糕的是，他看到历史在重演，首先，媒体把他的母亲撕碎，他认为，现在媒体又将矛头对准他的妻子。

但威廉王子对世界的看法不同。曾经一度，他也把媒体看作是一种侵入性的、经常是敌对的力量。但现在这种看法已经不再。

这是兄弟俩的道路分歧的之一。但是现在，对哈里和梅根表达的弦外之音是令人深为担忧，好像他们是孤独的，脆弱的。

“并不好”

38岁的梅根在上述电视纪录片中说，适应王室生活是艰难的。

她说：“当我第一次见到我现在的丈夫时，我的朋友真的为我高兴，因为我太开心了。”

但是梅根表示，她的英国朋友们对她说，哈里王子肯定很棒，不过她不应该嫁给他，否则英国小报会毁了她的生活。

认识他们夫妇很久的独立电视台记者汤姆·布拉德比问梅根，平心而论能不能这么说，她的情况并不好，公爵夫人回答说：是这样。

35岁的哈里王子则将自己的心理健康以及他处理生活压力的方式描述为“连续不断地应对”。

他表示，原来自以为自己已经走出困境了，然后突然间一切又都回到原点，这是他不得不处理的事情。

哈里王子表示，他这份工作的一部分就是摆出一副勇敢的面孔，但是，对于他和他的妻子来说，有很多伤人的东西，尤其是当大部分都不是真实的时候。

精神健康

Image copyright PA Media Image caption 英国王室兄弟和剑桥公爵夫人凯特以前曾一起发起倡议，帮助开启社会有关精神健康的对话，并为此倡议而成立的慈善组织募捐。

英国王室兄弟以前曾一起发起倡议，帮助开启社会有关精神健康的对话。

2017年，他们和剑桥公爵夫人凯特参加了一个为此倡议而成立的慈善组织的募捐活动，以挑战传统社会对有关心理健康问题的陈旧观念。

今年5月，剑桥公爵夫妇和萨塞克斯公爵夫妇联手为那些经历心理健康危机的人推出了一个短信服务。

这对夫妇后来宣布他们的慈善基金会将拆分，但誓言要在心理健康问题上继续合作。

哈里王子发表对媒体审视压力的评论，正值他和妻子对媒体采取法律行动之际。梅根起诉了英国《每日邮报》，称该小报非法发表了她的一封私人信件。

哈里公爵则向英国高等法院提起对《太阳报》、《世界新闻报》和《每日镜报》的所有者的诉讼，有关诉讼涉及指控这几份小报涉嫌在十多年前对其进行电话窃听和偷窃其电话信息。