太空之旅 男女宇航员反应有何差别

Image copyright NASA Image caption 1978年，美国宇航局6位女太空人合影。右二是萨莉·莱德

自从人类开始探索太空以来，医生和相关领域的学者们关注的一个问题是，太空对男宇航员和女宇航员是否“一视同仁”；毕竟在生理上男女是有区别的。

1963年，前苏联宇航员瓦莲京娜·捷列什科娃（Valentina Tereshkova）进入太空，成为第一位女太空人。1983年，莎莉·莱德（Sally Ride）成为第一位进入太空的美国女宇航员。

2019年10月18日，美国宇航局（NASA）的“女子组合”太空漫步宣告成功。

迄今为止，在太空工作过的宇航员全世界总共约564人，其中女性65人。

瓦尔萨·杰因博士（Dr Varsha Jain）在爱丁堡大学MRC生殖健康中心做博士生。作为课题的一部分，她在美国宇航局做兼职太空妇产科医生，研究太空环境里的女性健康。

遨游太空，男女有别？就此她接受了BBC广播5台采访。

Image copyright NASA Image caption 美国第一位进入太空的女宇航员萨莉·莱德（Sally Ride）

太空对男女一视同仁吗？

一般来说，男女在适应太空环境方面没有明显的差别，但细节上还是有不同之处。

进入太空时女性更容易感到晕眩恶心，回归地球途中男性更容易产生恶心、呕吐感。

回到地球之后，男性在视觉和听觉上会出现较多问题。女性没有这方面的问题，但血压会出现问题，让她们犯晕。

目前还不清楚导致这些细微差别的原因，究竟是因为激素方面的不同还是生理上的变化。从长远来看，找到这些差别背后的原因将有助于加深对地球上的人类健康问题的理解。

Image copyright NASA Image caption 2019年10月18日，杰西卡·迈尔（左）和克里斯蒂娜·科克顺利完成了NASA的“女子组合”太空漫游，载入历史

在太空来例假会有什么问题？

美国宇航局对女性进太空的考虑之一是例假问题。太空旅行有点像野外宿营，事先必须考虑到方方面面，尽量备足卫生用品。

这样，问题就来了。最开始有关人员估计每周需要100-200条卫生棉条，后来很快意识到不需要那么多。

实际上绝大多数女宇航员都用口服避孕药来推迟例假。她们身体都很健康，这么做没有问题。

Image copyright AFP Image caption 瓦莲京娜·捷列什科娃（Valentina Tereshkova），前苏联宇航员，是第一位进入太空的女性。图为她正准备升空

在太空上厕所男女有别？

国际太空站里有两个厕所，不过工程师们最初设计时没有考虑到经血的问题。

在太空，尿液不能浪费，而是经过循环再生处理，最后要从中提取饮用水的。女性的经血属于固态物质，而太空站现有的厕所不会区分固态和液态物质，因此经血里的水分就不能循环再利用。

在太空如何用水洗漱清洁也有限制，因此女性例假期间的个人保洁在太空就可能成为一个问题。

Image copyright NASA Image caption 太空站的厕所

太空航行是否会影响生育能力？

目前没有明显的证据表明宇航员的生育能力受影响。事实上男女宇航员完成太空航行返回地球后生儿育女的例子很多。

值得一提的是，女宇航员第一次进入太空时平均年龄是38岁。

我们知道宇航员在太空会有遭受辐射的风险，但对于太空辐射如何影响女性生育能力目前一无所知。

已经知道的是，从太空返回地球后，男宇航员的精液和精子数量会减少，但过一段时间就会恢复正常水平。所以，没有迹象表明这方面有长远的影响。

NASA很支持女宇航员进太空前冷冻卵子，以防万一。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国宇航局宇航员凯伦·内伯格（Karen Nyberg）第一次进太空前跟3岁的儿子合影。（英语视频）

长期太空生活对人体的影响

杰因博士指出，太空旅行会导致人体内出现变化，不分性别，就像加速老化的过程。

比如，宇航员进太空时会出现骨质流失。回到地球之后，即使有各种先进的补救措施和康复项目，还是无法恢复到之前的水平。

骨钙流失可能导致肾结石和更容易骨折。

另外，在太空缺乏锻炼，时间长了会导致肌肉软弱、萎缩。

在太空失重环境下，心脏不需要像在地球引力环境中那样工作，形状可能会缩小，而脊柱可能会拉长，回到地球后身高增多几厘米。

俄罗斯医学专家发现，10位宇航员在太空生活了几个月后，脑髓中的灰质和白质明显减少，而白质的变化属于不可逆的。至于这种变化对宇航员日后的生活会造成什么影响目前还无法判断。