Image copyright Getty Images Image caption 旅游指南《孤独星球》说，诺森伯兰海岸（Northumberland Coast）是英格兰最迷人的风光之一，不可错过。

旅游指南《孤独星球》（Lonely Planet）把英格兰评为世界第二位最佳旅游地区和国家。以下是他们评选的五大原因。

历史悠久的城堡和大教堂

Image copyright Getty Images Image caption 坐落在康沃尔郡马拉吉昂（Marazion）海岸的圣迈克尔山城堡（St Michael's Mount）

英格兰有着数百座古老城堡和大教堂，从康沃尔郡的圣迈克尔山（St Michael's Mount）到诺森伯兰海岸的班伯城堡（Bamburgh），从约克大教堂到伦敦的圣保罗大教堂等等。

Image copyright Getty Images Image caption 约克大教堂（York Minster）于1472年首次完工

《孤独星球》的评审人员称，尽管英国面临脱欧的不确切性，但英国的这些“著名景点宝藏却是永恒的”。

Image caption 坐落在诺森伯兰海岸的班伯城堡（Bamburgh Castle）

不丹被《孤独星球》排在2020年全球最佳旅游国家的首位。

古雅村庄

Image caption 北约克郡海岸的罗宾汉湾（Robin Hood's Bay）古朴村庄，像这样的小村庄遍布英格兰各地

英格兰典型的小村庄，有着鹅卵石铺成的石子路、茅草屋顶的古宅以及静静流淌的小溪，风光古朴美丽。

Image caption 像这样风景如画的英格兰小村处处可见

英格兰小村庄处处风景如画，这也是《孤独星球》推荐人们来这里旅游的原因之一。

排在前10名的最佳旅游地区和国家：

不丹

英格兰

北马其顿

阿鲁巴岛

斯威士兰

哥斯达黎加

荷兰

利比里亚

摩洛哥

乌拉圭

迷人海岸

Image caption 英格兰有近3000英里的海岸线

英格兰绵长的海岸线曾是英国抵御入侵者的第一道防线。但现在，这里的海岸一片安详，成为当地居民和游客享受静谧时光的好去处。

Image caption 北约克郡的海岸

“到码头上散步、品尝一下炸鱼和薯条、在岩石中寻找海洋生物、在古老的悬崖峭壁处寻觅化石、在风景如画的海滩上搭建沙子城堡。如果幸运的话，你可能还会看见海豚。这些都是你能在英格兰海岸消磨时光的活动，”《孤独星球》的评审人员说。

Image copyright Getty Images Image caption 距离伦敦不远的布莱顿（Brighton）海滩非常受英国度假者的青睐

《孤独星球》表示，英格兰将在原有的近3000英里的海岸线上再新开辟一些海滩。届时，游人将可以进一步享受沙滩、海水和阳光。

延绵不断的乡村风光

Image copyright Getty Images Image caption 英格兰的田园风光无处不在

英格兰拥有10个国家公园和34个杰出自然美景区（Areas of Outstanding Natural Beauty, AONBs)，从康沃尔郡（Cornwall）和科茨沃尔德（Cotswolds）到北奔宁山脉（North Pennines）和诺森伯兰郡海岸（Northumberland Coast），中间还有什罗普郡山丘（Shropshire Hills）和林肯郡丘陵（Lincolnshire Wolds），美不胜收。

《孤独星球》的负责人之一霍尔（Tom Hall）表示，英格兰相对来说比较小，但是却有着许多令人叹为观止的美景。

Image caption 英格兰峰区（Peak District）延绵起伏的山丘

英国旅游部门 VisitEngland 负责人斯托克斯对《孤独星球》把英格兰排在最佳旅游国家和地区的第二名感到由衷高兴。

Image caption 坎布里亚郡（Cumbria）到处是美丽的丘陵，更不用说著名的湖区了。

斯托克斯表示，毫不奇怪英格兰当选为全球最受欢迎的旅游地之一。英格兰风格各异、美丽纷呈的海岸线、充满生机的城市、迷人的乡村、文化瑰宝和遗产、诱人的绿地空间、高品质的住宿条件等等都对游客有着巨大的吸引力。

“英格兰真的能为游客提供独一无二的旅游体验，”他说。

不容错过的体验

Image copyright Getty Images Image caption 林迪斯法恩城堡（Lindisfarne Castle）坐落在圣岛（Holy Island）上

《孤独星球》的评审人员还列出了英格兰绝对不能错过的3个旅游热点。

Image caption 诺森伯兰郡海岸（Northumberland）的法恩群岛（The Farne Islands）就是其中之一

诺森伯兰郡海岸的“神奇历史之旅”的第一站就是这里的“戏剧性城堡”。近海岛屿还可以观赏到海雀和海豹，此外，还有“壮观的”圣岛。

Image copyright Getty Images Image caption 诺福克海岸（ Norfolk Coast ）有许多散步的好去处，可供游人选择。

诺福克海岸在杰出自然美景区内。这里有广阔的沼泽地，沙丘和粘土峭壁，也是不容错过的美景之一。

《孤独星球》的旅游指南说，最后，英格兰西南海岸为远足者提供了完美的路线，以及一路美不胜收的风景。

Image caption 千万不要错过西南海岸小径（South West Coast Path）的旖旎风光

“如果游客在2020年寻找的是那种令人振奋人心的美景，那英格兰将不会让人失望，”霍尔说。

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