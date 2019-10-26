手机间谍软件：她是如何发现丈夫在跟踪监视她的？

Image copyright Getty Images Image caption 跟踪软件可以让使用者看到被跟踪者的短信、邮件以及摄像头等。

艾米（化名）说，她老公似乎对她的一切都了如指掌，包括她和朋友的一些私下聊天细节，比如朋友沙拉幼子的情况。

艾米问老公，他是怎么知道这一切的？老公总是轻描淡写地说：“不是你跟我说的吗？”然后，还会指责她脑子有问题，记不清了。

艾米也在纳闷老公怎么会知道她的一切行踪呢？

有时，老公会说，他恰巧路过艾米和朋友会面的咖啡馆，只是没有打招呼而已。这一切让艾米疑神疑鬼，甚至连朋友都不敢相信。

真相大白

就这样几个月过去了，终于真相大白。

那是一个万圣节的周末。艾米一家人来到一个南瓜园。艾米6岁的儿子在地上玩耍，一家人其乐融融。

老公把自己的手机递给艾米，让她看他在农场拍摄的一张照片。就在艾米拿着手机看照片的一瞬间，老公手机屏幕上跳出一个提示说：“艾米苹果电脑的每日汇总报告已经好了，请随时查阅。”

艾米顿时感到一阵惊悚，她几乎都无法呼吸。为了儿子，她沉住气，假装什么都没看见，谎称自己想去洗手间。

艾米在能够脱身后的第一时间，到公共图书馆的电脑上查询老公到底使用的是什么间谍软件APP监视自己。这一查让艾米明白了一切，并不是自己脑子有问题。

艾米老公使用的跟踪软件，也叫监视或是间谍软件。它们功能非常强大。这些监视软件在网上公开出售。

专家说，这种软件经常被一些有家暴或控制欲倾向的伴侣来监视其配偶。有了这一装置，他们就可以阅读对方的所有信息交流，并掌握对方的一切活动。

同时，全球定位系统（GPS）和摄像头还可以让使用者知道被监视人的方位和一举一动。

被间谍软件跟踪人数上升

网络安全公司卡巴斯基（Kaspersky）说，过去一年，在自己电子装置上发现这种跟踪软件的人数上升了35%。

该公司的研究人员说，截至到今年为止，他们公司的保护技术就侦测到了37532个跟踪软件。该公司的专家称，这还只是冰山一角而已。

卡巴斯基的专家表示，大多数人会保护桌面电脑或手提电脑，但保护自己手机的人实际上并不多。

据卡巴斯基统计，俄罗斯是使用跟踪软件最高的国家。

排在间谍软件使用率前五名的国家：

俄罗斯

印度

巴西

美国

德国

英国则排在第八位。

防范措施

另一家安全公司的专家建议，如果你怀疑自己的手机上有间谍软件，不妨检查一下手机上所有的APP，并且使用防毒软件排查一下。

如果你看到手机上有自己不认识的APP, 最好上网搜索一下，并删除它。

Eset网络安全公司的摩尔说，通常来说，只要你不用一款APP，就应将其删除为好。

杰西卡也是受害人之一。她的前夫经常通过她的手机监视她。即使离婚多年后，她去见朋友时都把手机锁在车里，不敢带在身边。

BBC告诉你如何避免被跟踪

看好自己的手机，大多数跟踪软件都需要安装者能够亲自接触到你的手机

不要使用指纹解锁，因为你的伴侣可以乘你熟睡之际使用你的指纹

在手机上加装安全软件，例如一些防毒软件可以侦测到间谍软件，并会自动清除它

Image copyright Getty Images Image caption 如果你看到手机上有自己不认识的APP，最好上网搜索一下并删除它。

英国防止家暴的慈善机构Safer Places的杰玛·汤顿说，许多受害者会长期有心理阴影。

汤顿表示，经过这样的经历后，许多受害人把手机和电脑看作是“武器”，一种用于监视他们的“武器”，让他们不敢信任别人。

“它会影响你的一生。而这种跟踪软件数量仍在上升的事实更让人担忧，”汤顿说。

前面提到的艾米来自美国。她现在已经离婚，并住在离前夫很远的地方。

艾米还申请了限制令，阻止前夫直接与艾米联系。在涉及儿子的照料问题时，他也必须依照法律，用书信方式进行交流协商。

BBC记者亲身试验

Image copyright Getty Images Image caption 最好不要用指纹锁

BBC网络安全事务记者泰迪（Joe Tidy）花了140英镑，购买了一款最流行的监视软件来进行测试。

泰迪是在网上购买的这款软件，把它装在自己的工作手机上。他还使用过售方公司所提供的24小时线上技术支持。

这些间谍软件公司以“监督员工”或是“父母掌控未成年子女”等用途作为卖点。

包括英国在内的许多国家，在未经过配偶允许的情况下使用间谍软件是非法的。因此，许多出售间谍软件的网站都会在其网上登出免责声明。

但在一次跟售方公司网上沟通时，泰迪直接问他们：“我想把这个软件装在我妻子的手机上，需要保密吗？”

该公司客服人员回答说：“安装后，该应用程序可以立即以隐藏模式运行。 我很乐意提供帮助。”

英国皇家检控署（The Crown Prosecution Service）说，目前对此还没有具体相关法律，但是可以通过《 1997年免受骚扰保护法》等方式来起诉类似的犯罪活动。

艾米说，应该出台更多的法律措施，制止使用这样的技术。

艾米还表示，虽然这些网站在免责声明中说：“我们不赞成你监视妻子。” 但他们知道客户的使用对象，以及这些软件所造成的真正伤害。