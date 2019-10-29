人类起源：现代人类“可能来自博茨瓦纳”

Image copyright Getty Images Image caption 这片土地现在更干燥。

有科学家称，人类现代文明起源于非洲赞比西河（Zambezi River）以南地区，也就是现在的博茨瓦纳（Botswana）。

该地区现在主要由盐田构成，但曾是巨大的湖泊，这可能是20万年前我们祖先生活的心脏地带。

研究人员提出，气候变化前我们的祖先在此定居了7万年。肥沃的绿色走廊开放后，他们开始迁徙，为后来迁出非洲做准备。

澳大利亚加万医学研究所的遗传学家凡妮莎·海斯（Vanessa Hayes）说：“解剖学有观点认为现代人类出现在大约20万年前的非洲。这种观点已经出现一段时间了。”

“但一直争论不休的话题是，现代人类文明出现的确切位置，以及造成他们后来扩散开去的原因。”

但海斯教授的结论引起了同行们的质疑。

湖区天堂

引发争论的地区位于博茨瓦纳（Botswana）北部、赞比西河盆地南部。

研究人员认为，我们的祖先定居在非洲巨大的湖泊系统附近，那里被称为马加迪卡迪湖（Lake Makgadikgadi），该湖群现在盐沼泛滥。

海斯教授说：“这个区域非常大，它本该可以很湿润和茂密。它本该为现代人类和野生生物提供合适的栖息地。”

在那居住七万年之后，人们开始迁徙。绿洲走廊开放后，整个地区的降雨量变化导致了13万年和11万年前两个节点的三波移民潮。

Image copyright Chris Bennett, Evolving Picture, Sydney, Australia Image caption 海斯教授在纳米比亚地区向当地猎人学习如何生火。

第一批移民向东北方向迁移，第二波向西南方向迁徙，另外三分之一的人口留在那里直到今天。

这种场景重现是基于对非洲数百个线粒体DNA样本（从母亲遗传给孩子的的DNA碎片）的家谱分析。

研究人员使用遗传学及气候模型对基因进行分析，描绘出20万年前非洲大陆的状况。

重构人类故事

但一位专家对发表在《自然》杂志上的这项研究持谨慎态度。他说，你不能仅凭线粒体DNA重建人类起源的故事。

其他化石起源论的分析暗示人类文明起源于非洲东部。

伦敦自然历史博物馆（Natural History Museum）的克里斯·斯特林格（Chris Stringer）教授说，智人（Homo sapiens）的进化是复杂的过程。

他未参与该研究，他对BBC说：“不能单凭现代线粒体分布确定现代人类起源是一个单一位置。这超出了数据范围。它只关注基因组的一小部分，因此它无法提供人类起源的全部故事。”

因此人类文明起源可能有多个，只是尚未被发现。

人类历史上可能的重大进化节点