Image copyright Ellie H-M Image caption 苏格兰人体彩绘师兼社交媒体网红艾莉（Ellie）在Instagram上以这种幽灵造型著称。

万圣节（Halloween）要来了，全世界的人都在预订自己的服装，为这个年度狂欢节日做准备。

不过，对于一些女性来说，万圣节不仅仅是个一年一度为小孩子准备的节日，更是一份工作。

21岁的艾莉（Ellie）是一个来自爱丁堡的职业人体彩绘师，也是社交媒体网红。她的整个职业生涯是围绕万圣节展开的。

“这是我一年里最喜欢的日子之一，”她说，“万圣节到来时，化妆界会非常疯狂。”

艾莉以美妆意见领袖的身份在Instagram上走红。她创作的那些具有魔幻色彩的妆容形象，模糊了美与恐怖的界限。

艾莉的帐户一开始并不高调，原本只是用来发布她的那些万圣节造型，后来她开始全年到头都创作这些妆容。

“我一直都很艺术。我在学校学艺术和表演，然后某一年的万圣节，我就将它付诸实践。”

“所有人去万圣节舞会都是打扮得漂漂亮亮的，而我则是扮成一个怪异的小丑。真的就这样开始了，每个人都觉得这挺酷。”

Image copyright Ellie H-M Image caption 艾莉喜欢将自己化成她“梦中见到的那些东西”。

除了在Instagram上与品牌合作之外，艾莉还做自由人体彩绘师——去别人家里或者活动上，帮助人们打扮成各种恐怖的样子。

艾莉说，经常有人来找我，制作一系列他们在网上或者电影里看到的形象，但是最终，人们都喜欢他们自己对角色的独特演绎。

“电影一直是一个好的灵感来源，”她说，“《小丑回魂》（It，另译《牠》）里的潘尼怀斯（Pennywise），还有黑魔后（Maleficent），都是今年非常流行的。”

“不过也会有人做一些不一样的。前两天就有人请我做一个漂亮版本的史莱克（Shrek，史力加）。”

她说，因为一些美国的网红，令英国也出现了万圣节热潮。

“因为人们从网上所看到的东西，就会想在万圣节里得到更多，”她说，“人们将此看作是一个大胆尝试和改变自己的机会。”

“化妆已经演变了很多。所有人都在变得更大胆，更狂野，也更享受万圣节，这一部分是因为他们在网上所看到的那些东西。”

或许可以想象，艾莉会认为万圣节是她作为人体彩绘师最忙的时候，各种品牌合作和工作汹涌而来。

“由于我的风格，很多公司只有在万圣节的时候才会注意到我，”她说，“这没问题，这是我爱做的事，我很感激。”

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“社交媒体常常是美妆灵感的第一个载体，”网上化妆品零售商Beauty Bay的品牌总监霍利·斯图尔特（Holly Stewart）说，“我们知道，我们的客户会花很多个小时在Instagram这样的平台上研究，也喜欢用这种方式找灵感。”

她指出，近年对于特别为万圣节而设的产品需求变得更高。这些产品帮助用家打扮成他们在网上参考得来的造型。

“化妆应用程式现在是创作万圣节造型的一个重要元素。Beauty Bay现在有来自我们零售品牌的万圣节专属系列，比如它可以是一个系列的造型，一个5分钟化完的猫脸妆，或者一些单品。”

Image copyright Madeyelook Image caption 莱克丝的YouTube帐户Madeyelook是以重新塑著名角色而著称。这是她对迪士尼角色黑魔后的再创作。

网红可能通过来自美妆产品的赞助和代言赚钱，但是最有利可图的策略还是开发一条属于自己的产品线。

比如，来自美国芝加哥的26岁YouTube红人、体绘师莱克丝·弗莱明（Lex Fleming）就经常在万圣节时段与化妆品牌合作，她最为人所知的是她繁复的概念化造型。

“‘南瓜王’（Pumpkin King）是我的第一个造型创作，而它真的红了起来，”她说，“它是基于我对《圣诞夜惊魂》（Nightmare Before Christmas）里骷髅杰克（Jack Skellington）的演绎。”

“现在我在网上到处都能看见不同风格和色彩的他。”

莱克丝在7年前开了她的YouTube频道，展示她的创作，并和网友互动。如今，她有270万个订阅者。

“我很知道一个怪小孩的世界是怎样的，”她说，“YouTube令我看到，你其实从来都不是孤单一人。”

“让我实在吃惊的是，我在网上已经培养出了一家子人，他们都和我一样拥有怪异和富于创意的灵魂。”

除了与品牌合作和代言，莱克丝还运营着自己的生意，售卖一些以“完全适合美人或者怪物”为卖点的化妆刷。

“在全世界得到难以置信的粉丝之后，我进一步追逐我开创自己的化妆品牌和化妆刷的梦想，”她在她的网站上写道。

“我的主要目标是提供最高品质的产品，让其他人有自信，在一块活生生的、会呼吸的‘画布’上去表达自己。”

Image copyright Madeyelook Image caption 美国YouTube网红莱克丝·弗莱明的另一个造型。

莱克丝在14岁的时候就发现自己爱上了体绘，当时她拿眼影做实验，创作不同的造型，这是她逃离现实的一种方式。

“在中学时代，我受到的霸凌很严重，”她说，“我被诊断出一型糖尿病。”

“我从学校回到家，就会把自己变成不同的角色，想象她们会如何应对这种人生的压力。”

“我可能不是什么超级英雄，但是我愿意相信，我能画出一个挺好看的超级英雄。”

Image copyright Madeyelook Image caption 莱克丝说，她从很多东西那里获得灵感，但最喜欢以自己的情感和影视剧为基础创作。

虽然她有大量的追随者，但是她还是鼓励其他人拥抱自己的独特个性，不要太集中于关注网上在流行什么。

“我刚开始玩YouTube的时候，很多人对不同的原创想法都抱很开放的态度，”她说，“现在似乎有种潮流是大家都更喜欢模仿网上的某个人，而不是拥抱自己的独特一面。”

“我很希望将来能看到一些人的灵感是做自己，而不是将自己变成另一个人。”