BBC教你如何搞定好记又不易破解的安全密码

Image copyright Getty Images Image caption 根据信息安全公司SplashData的统计，使用123456作为密码的人超过2300万以上，使用123456789这个密码的人接近800万。

首先问一下你自己，你喜欢使用简单好记的密码吗？比如：123456，或是自己的生日日期等。如果是，专家建议你还是改一改吧。

不难理解，密码是现代人生活中不可缺少的一部分。如果你想保护好自己的网上世界，例如，你的电邮、社交媒体账户、手机等等，强大的密码必不可少。

这听起来似乎不可思议，但根据信息安全公司SplashData的统计，排在前三名最流行的密码分别是123456、password（密码）以及12345678。

其中，使用123456作为密码的人超过2300万以上，使用123456789这个密码的人接近800万。

虽然这些密码简单好记，但同时也容易被人猜到，为黑客攻入你的账户提供了方便。

根据英国国家网络安全中心（UK's National Cyber Security Centre）最近的调查发现，仍有数百万的人使用同样的密码。

除了数字外， 许多英国人还喜欢使用一些像Ashley、Michael以及Daniel等英文常用名当密码。

这些可能都不是比较理想的密码。

那么， 如何设置一个安全可靠，只有你自己知道但又不容易被别人猜到的密码呢？

强大安全密码

首先，不要使用那些显而易见的东西：例如，你所喜欢的足球队／或者你讨厌的足球队等。

与其选用一个字，不如使用一个短语。

在选用英语字母做密码时，最好里面既有大写字母，也有小写字母，二者结合起来。或者改变单词的拼写顺序等。

可以考虑使用首字母连写。

在密码中加入数字与符号

我们可以把以上这些要素结合起来，举个例子。

Image copyright Getty Images Image caption 一位专家建议创建密码可以很创意，比如用你喜欢的一首歌词的每个首字母。

唱出好密码

BBC请密码高手马丁为我们示范一下：

马丁首先选择了英国男子乐队单向组合（One Direction）做开端。然后，选择了他们发行的一支单曲：历史（History）。

接着，他挑选了歌中的一段歌词：You and me got a whole lot of history（你我之间发生的事太多）。

马丁把这段歌词的首字母拼写连起来就成了：yamgawloh

再按照好密码应该有大小写、数字、符号等原则，最后就设置出这样的一组密码：

Y@m6Awl0H

在这里， 马丁用@代替了a，6代替了大写字母G（因为两者看上去相似），数字0来取代o。

当然， 最后，不要对任何人透露你的密码。

一旦怀疑自己的账户被黑客攻入，立即改换密码。

Image copyright AFP Image caption 不要使用那些显而易见的东西：例如，你所喜欢的足球队。在英国，爱用自己支持的球队的人最多使用的密码是利物浦，超过28万人用这个字做密码。

未来密码

好的密码的确要下一番功夫，简单的密码又容易受到攻击。因此， 已经有专家呼吁未来废除密码，用生物识别或是特殊安全钥匙来取代。

据美国技术公司高德纳（Gartner）预测，到2022年，全球60%的大公司，以及几乎所有中型公司将把对密码的依赖减少一半。

专家称， 对黑客来说，密码是最容易攻击的对象，特别是如果你经常选用简单、好记，安全性能又差的密码。

未来的密码，除了生物识别以外，更有可能是使用双重或是多重验证方法，包括密码、指纹扫描等方式。

同时， 还可以包括像你所在的方位、购物历史、击键、滑动模式、甚至你拿手机的方式等都可能是密码组成的一部分。

但是，就目前来说，设置一个安全强大的密码仍然是你能够进行自我保护的最强有力的武器。

最后，请记住不要使用以上文中所举例的密码。

相信有了以上的技巧后，你肯定会想出更有创意的密码。