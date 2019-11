瑜伽如何征服世界 你该了解它的好处与风险

Image copyright Getty Images Image caption 人们对瑜伽的热情一直有增无减

说起瑜伽,许多人都不陌生。它是起源于印度的一种古老的修炼方法。

自从1960年代瑜伽在西方以及全世界流行以来,它已经成为很多人修身养性、锻炼健身的一项最受欢迎的运动方式。

由于瑜伽讲究身心合一,又能强身保健,人们对瑜伽的热情有增无减。 同时,它也意味着对瑜伽老师的高需求。

然而, 英国专业健康人士最近发出警告称,越来越多的瑜伽教练出现严重的髋关节问题。

贝诺·马修斯(Benoy Matthews)是一名理疗师。他说,越来越多的瑜伽老师出现严重的髋关节问题,其中许多人需要接受手术治疗。

马修斯表示, 最近,他一个月就会接待大约5名出现各种各样关节问题的瑜伽教练,其中有些人问题已经非常严重, 不得不接受手术治疗,甚至做全髋关节置换术。

而且, 这些人都很年轻, 只有40岁左右。

风险警告

Image copyright NATALIE GARTSHORE Image caption 瑜伽有许多高难动作,千万不要和别人攀比。

既然瑜伽有种种益处,为什么还会让越来越多的专业瑜伽教练“伤筋动骨”呢?

对此, 马修斯表示,这可能与人们把疼痛与僵硬相混淆有关。比如, 瑜伽教练在自己练习或授课时出现疼痛,会错以为这是因为僵硬造成的,因此,不会停下来,而是继续下去。

马修斯说, 毫无疑问,练瑜伽有许多好处。但像任何运动一样,过分或应用不当都会有风险。

每个人的柔韧程度不同,别人能做到的一些动作,不等于你就能做到。最重要的是,知道你自己的极限,要适可而止。

瑜伽教练练伤的另外一个原因还可能跟瑜伽是他们唯一的运动方式有关。因为,有些瑜伽教练觉得,他们天天做瑜伽就足够了,没有把它跟其他的有氧运动结合起来。

不仅如此,有些瑜伽教练,特别是新老师,每天上五节瑜伽课, 周末都不休。结果很容易给自己的身体造成伤害。

今年45岁的纳塔莉5年前就是这样撕裂了臀部的软骨。

与此同时,专家说,长期保持一个瑜伽姿势也会造成一些问题。

但这不表明瑜伽充满了风险。它的好处是世界公认的,不然也不会风靡全世界。

瑜伽益处

Image copyright EPA

习练瑜伽有种种益处,它们包括加速身体的新陈代谢、去除体内废物、帮助形体修复。

瑜伽能增强身体力量和肌体弹性,让身体四肢均衡发展。

瑜伽还能预防和治疗各种与身心相关的疾病:背痛、肩痛、颈痛、头痛、关节痛、失眠、消化系统紊乱、痛经、脱发等。

瑜伽能调节全身系统、改善血液循环、促进内分泌平衡、减压养心、释放身心, 达到修心养性的目的。

瑜伽的其它好处还包括能提高免疫力、集中注意力、增加活力以及改善视力与听力等等。

但关键是,一定要在专家的指导下,正确的练习,并且适可而止。

英国皇家理疗协会(Chartered Society of Physiotherapy)专业顾问怀特(Pip White)表示,瑜伽对人们的身心健康有很多益处。

如果你深知自己的能力和极限,并在安全范围以内练习,你将获得习练瑜伽的巨大好处。

起源背景与流派

Image copyright EPA Image caption 印度总理莫迪也是瑜伽爱好者

瑜伽从数千年前起源于古印度,已经得到了不断的发展、延伸和演变,继而形成了许多流派和种类。

伦敦大学亚非学院(University of London's School of Oriental and African Studies, SOAS)的瑜伽历史研究员、高级讲师马林森博士(Dr. Jim Mallinson)表示,瑜伽在印度最早是宗教禁欲主义者修炼的一种方式。

虽然现在印度仍有宗教人士利用瑜伽打坐和修炼,但随着瑜伽的演变,特别是过去100年左右伴随着全球化的发展,瑜伽也经历了重大的改变。

伦敦大学亚非学院瑜伽现代史的高级研究员辛格尔顿(Dr Mark Singleton)表示,今天的瑜伽已经融合了欧洲的体操和健身等多种形式,成为了一种混合体。

印度孟买罗纳瓦拉瑜伽研究院(Lonavla Yoga Institute in Mumbai)的院长加尔特(Dr. Manmath Gharte)告诉BBC,瑜伽的主要目的是要达到身心合一,即人的身体、头脑、情感、社会和精神和谐地成为一体。

他表示,首先,瑜伽的各种体位会改善人体脊柱、关节和肌肉的柔韧性。

机体柔韧性改善后最终会让精神受益。如果精神稳定了,就会彻底消除苦难,从而让你达到内心的祥和。

Image copyright AFP Image caption 印度98岁的瑜伽教练普创—林奇女士

印度总理莫迪也是瑜伽爱好者。在莫迪的推动下,联合国从2015年起还设立了国际瑜伽日(International Yoga Day)。

与此同时,印度人也是在20世纪才与世界上其他地区一道开始大规模参与瑜伽运动的。

而来自加尔各答的僧侣斯瓦米·维韦卡南达(也称辨喜,Swami Vivekenanda)则被视为将印度瑜伽带到西方的第一人。

维韦卡南达于1896年在曼哈顿编写的著作《胜王瑜伽》(Raja Yoga),对西方人理解什么是瑜伽产生了重大影响。

而今天流行的瑜伽种类有几十种,例如:艾扬格瑜伽(Iyengar yoga)、阿斯汤伽瑜伽(Ashtanga yoga)、热瑜伽(hot yoga)、流瑜伽(Vinyasa Flow)、哈他瑜伽(Hatha yoga)、反重力瑜伽(aerial yoga,也称空中瑜伽)、阴瑜伽(yin yoga)以及最近几年流行的啤酒瑜伽(beer yoga)、裸瑜伽(naked yoga)等等数不胜数。

此外,瑜伽中一个非常有名的体位,下犬式(Downward Dog),最早在18世纪的文献中就有过记载。研究人员认为,印度摔跤运动员曾用它作为摔跤练习。