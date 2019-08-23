英国威廉王子接地气 全家出行乘廉价航空引轰动

Image copyright Getty Images Image caption 英国剑桥公爵和公爵夫人威廉与凯特和他们的三个孩子

英国媒体在每天铺天盖地的脱欧政治消息中，难得地捕捉到了一条轰动的王室“好”消息。

周五（23日），英国多家小报都在头版头条刊登了威廉王子和凯特王妃领着3个孩子乘搭廉价航空公司的客机离开苏格兰东北城市阿伯丁机场的照片。

王子一家五口此行从英格兰的诺威治国际机场乘搭廉价航空公司的航班，到英国王室位于苏格兰的行宫巴尔莫拉 （Balmoral ）城堡度假，人均机票73英镑。英国女王伊丽莎白二世和菲利普亲王正在巴尔莫拉城堡，威廉王子带着全家去与他们共度长周末。

媒体公布的视频显示，威廉王子下飞机后，两手共提了4个行李箱，乔治王子和夏洛特公主，也各自拿着自己的背囊紧随其后。王妃凯特抱着最小的王子路易和保姆跟在他们后面。

有乘客向媒体表示，飞行途中完全不知道自己与威廉王子一家同机，等到飞机在阿伯丁降落后，看到停机坪上有两辆黑色路虎揽胜车在等人。“突然威廉、凯特和小孩子们都站起来，下飞机了。”

乘客说，完全不知道他们一家人是什么时候上的飞机，肯定是等大家都入座后悄悄登机的。

还有乘客说，看到王子全家跟他们一起乘搭廉价航空客机，简直不敢相信自己的眼睛。

王室兄弟

媒体在报道威廉王子全家乘搭廉价航空公司出行的消息时，总将前段时间哈里王子和王妃梅根乘搭私人飞机度假的争议相提并论。

Image copyright Daily Mirror Image caption 《每日镜报》头版标题是---威廉和凯特的73镑度假机票。王子带全家搭廉价航空去苏格兰度假，给弟弟压力山大。

媒体认为，哈里和梅根刚刚对外界大谈环保议题，转身却搭乘私人飞机在欧洲游玩，11天中一共坐了4次私人飞机，所造成的温室气体排放比他们乘搭民航飞机要高出7倍。

面对舆论批评，哈里王子和梅根为自己辩护说，他们是因为订不到从伦敦到法国尼斯的民航机票，才搭乘租用费达2万英镑的私人飞机。英国歌星艾顿·约翰也公开表示，飞机是他借给王子用的，而且是考虑到哈里王子和王妃以及孩子的保安需求。

但是媒体指出，伦敦飞往尼斯的民航客机在他们出行的那天共有20多个航班，而最廉价的往返机票只需232英镑。

英国两位王子在选乘什么飞机的问题上，小报可谓大做文章。

《太阳报》在头版头条写道：威廉给哈里一个飞行教训！小标题是：如何去巴尔莫拉却不变成虚伪的环保王室成员。

《每日邮报》也在头版大幅标题写道：威廉和凯特的73镑机票——给哈里和梅根的一顿头等教训。

《每日镜报》头版标题是——威廉和凯特的73镑度假机票。王子带全家搭廉价航空去苏格兰度假，给弟弟压力山大。

妯娌不合？

威廉和哈里这对王室兄弟，原本就有很大的差异。威廉王子作为王储查尔斯王子的长子，是英国王位的第二继承人，而哈里王子继承王位的可能性，则排在了威廉王子最小的儿子路易之后。

两兄弟在外界看来关系融洽，感情深厚，但是小报特别喜欢将二人加以比较，他们各自的家庭成员，也成为小报热衷报道的对象。

社交媒体时代，年轻一代的王室成员也与时俱进在社交平台上与粉丝互动。梅根王妃发布的照片，经常与威廉凯特公布的照片几乎同步，又被小报认为是两妯娌有分歧，彼此争夺社交平台粉丝的举动。

这一次，威廉王子的廉价航空出行，恰恰又出现在哈里王子私人飞机度假之后，难免又给人们茶余饭后增加了谈资。

重要的是，威廉王子此行既符合现代环保节能的理念，又塑造了王子出行与庶民同路的亲民接地气形象，算得上贵却不费的高大上。