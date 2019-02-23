英伦风采

漫话英伦

绿色能源与燃煤发电：燃煤电厂该何去何从

英国计划到2025年结束燃煤发电。但是，遗留下来的大量燃煤电厂该何去何从？其中一个电厂开创了不同寻常的想法：转换为绿色能源。

  • 2019年 2月 23日

恶魔附体与塞勒姆女巫审判的真相

有多个令人信服的理由认为，300多年前的那次塞勒姆女巫审判源于一名女孩患有神经系统疾病。

  • 2019年 2月 25日

走进英国

苏格兰铁路达人重现世界最精致的模型铁路

一群酷爱铁路模型的专家花费了整整五年时间，将1960年代的苏格兰阿罗车站及其周边世界，极为精细地重新塑造出来。

  • 2019年 2月 26日

迷你屋“不为人知的秘密”

迷你屋看起来棒极了，但市场营销的大肆宣传中，并不会提到它不为人知的另一面。

  • 2019年 2月 15日

人物特写

留英“海归”第一人——清朝书生黄亚东

200多年前的乾隆年间，广州青年黄亚东来到英国。但是他的人生故事只留在一幅油画上。

  • 2019年 2月 25日

人物：一位80后英国共产党人的自白

"我从少年时期就崇拜毛泽东，后来在牛津大学我选择了学习中文和中国历史。我现在是一个坚定的马列主义者，追求共产主义理想。"

  • 2017年 6月 2日

你问我答

健康的困惑：鲜果汁是否等同水果

许多人认为新鲜的果汁是获取大量维生素的健康方法，但这是真的吗？另外，果汁会对我们的血糖和胰岛素有什么影响呢？

  • 2019年 2月 14日

退而不休：高龄再就业改变人生轨迹

战后婴儿潮时期出生的一代人正推动零工经济发展；他们抓住人生第二次机会，用第二专长活出新人生。

  • 2019年 2月 8日

玩转英伦

《王朝》纪录片拍摄者如何追踪老虎？

在丛林里如何寻找老虎的踪迹，BBC野生动物纪录片《王朝》的导演可以告诉你他的经验。

  • 2019年 2月 7日

图辑：探秘伦敦城市绿地花园

伦敦有许多花园绿地属于私人所有，但其中一些私人花园每年会对公众开放一次。让我们来一探伦敦私家花园里的秘密。

  • 2018年 3月 27日

特别推荐

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记忆缺失：科学研究发现的正反两面