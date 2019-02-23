英伦风采
漫话英伦
绿色能源与燃煤发电：燃煤电厂该何去何从
英国计划到2025年结束燃煤发电。但是，遗留下来的大量燃煤电厂该何去何从？其中一个电厂开创了不同寻常的想法：转换为绿色能源。
- 2019年 2月 23日
恶魔附体与塞勒姆女巫审判的真相
有多个令人信服的理由认为，300多年前的那次塞勒姆女巫审判源于一名女孩患有神经系统疾病。
- 2019年 2月 25日
走进英国
苏格兰铁路达人重现世界最精致的模型铁路
一群酷爱铁路模型的专家花费了整整五年时间，将1960年代的苏格兰阿罗车站及其周边世界，极为精细地重新塑造出来。
- 2019年 2月 26日
迷你屋“不为人知的秘密”
迷你屋看起来棒极了，但市场营销的大肆宣传中，并不会提到它不为人知的另一面。
- 2019年 2月 15日
人物特写
留英“海归”第一人——清朝书生黄亚东
200多年前的乾隆年间，广州青年黄亚东来到英国。但是他的人生故事只留在一幅油画上。
- 2019年 2月 25日
人物：一位80后英国共产党人的自白
"我从少年时期就崇拜毛泽东，后来在牛津大学我选择了学习中文和中国历史。我现在是一个坚定的马列主义者，追求共产主义理想。"
- 2017年 6月 2日
你问我答
健康的困惑：鲜果汁是否等同水果
许多人认为新鲜的果汁是获取大量维生素的健康方法，但这是真的吗？另外，果汁会对我们的血糖和胰岛素有什么影响呢？
- 2019年 2月 14日
退而不休：高龄再就业改变人生轨迹
战后婴儿潮时期出生的一代人正推动零工经济发展；他们抓住人生第二次机会，用第二专长活出新人生。
- 2019年 2月 8日
玩转英伦
《王朝》纪录片拍摄者如何追踪老虎？
在丛林里如何寻找老虎的踪迹，BBC野生动物纪录片《王朝》的导演可以告诉你他的经验。
- 2019年 2月 7日
图辑：探秘伦敦城市绿地花园
伦敦有许多花园绿地属于私人所有，但其中一些私人花园每年会对公众开放一次。让我们来一探伦敦私家花园里的秘密。
- 2018年 3月 27日