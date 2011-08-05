著名爱丁堡艺术节火爆开场

Image caption 今年的爱丁堡边缘艺术节还将首次进行歌舞表演

一年一度的苏格兰爱丁堡艺术节开幕，爱丁堡边缘艺术节和爱丁堡皇家军乐表演也正式拉开帷幕。

其中爱丁堡边缘艺术节是世界上最大的艺术节，在三周的时间里共有2542场演出，演出场地多达258个。

今年是爱丁堡皇家军乐表演的第61年，今年的皇家军乐表演是在特地为此建造的城堡广场上进行。

同时，爱丁堡国际艺术节将于8月12日开始。

爱丁堡国际艺术节将邀请全世界的知名艺术家在该市的最大演出场所例如爱丁堡节日剧院等进行表演。

而边缘艺术节的表演场所就比较灵活，演员们可以在任何地方演出。

通常喜剧脱口秀表演占了边缘艺术节演出的三分之一。

一些知名的脱口秀演员与一些新人将同时演出。

歌舞表演

今年的爱丁堡边缘艺术节还将首次进行歌舞表演，其中包括在视频分享网站Youtube大受欢迎的边缘艺术节老牌艺术组合英国的艾达喜剧歌唱小组（Fascinating Aida）。

她们的歌曲“便宜旅程”（Cheap Flights）成为Youtube上最受欢迎的歌曲。

同时，艺术节上还将有“马拉松舞蹈”表演，整个舞蹈将长达三个半小时。

观众也是舞蹈演出的一部分，会做好随时加入马拉松式舞蹈演出的准备。

此外，美国电影和电视明星亚历克-鲍德温（Alec Baldwin）也会通过播放之前录好的录像，在三维电影《哈姆雷特》中露面。

其他将在艺术节亮相的好莱坞影星还包括约翰·马尔科维奇（John Malkovich)等。