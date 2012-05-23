英七旬歌星赴欧赛歌“出师不利”

Image copyright BBC TV Image caption 洪佩尔丁克对自己在欧洲歌唱大赛上胜出很有信心。

英国老歌星，75岁的恩格尔贝特·洪佩尔丁克（Engelbert Humperdinck），以一曲情歌赴欧洲歌唱大赛（Eurovision Song Contest）为国争光，不料尚未出师先遇挫。

他的参赛歌曲，倾诉失恋情人破碎的心的Love Will Set You Free在单曲排行榜上屈居第76名。

虽然这一令人失望的排名不会改变洪佩尔丁克的参赛决心和热情，却可能使不少寄望他在大赛上为英国夺得荣誉的粉丝心碎。

洪佩尔丁克是今年欧洲歌唱大赛选手中年龄第二大。

他的单曲推出两周，售出1911张，比榜上其他艺人高的多；但网民下载统计显示年轻歌手的单曲远比他的情歌热销。

上周，洪佩尔丁克说，他在今年的大赛上重振英国国威“希望极大”。英国歌唱艺人自1997年以来从未在欧洲歌唱大赛上得过奖。

他目前已经在阿塞拜疆首都巴库，为周六（5月26日）的决赛作准备。

已经入围决赛的国家包括英国、法国、意大利、阿塞拜疆、西班牙、爱尔兰和德国。

BBC电视一频道将于周六晚8-11:15转播欧洲电视网歌唱大赛决赛。