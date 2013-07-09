艾尔顿·约翰患阑尾炎推迟演唱会

Image caption 艾尔顿期望能够回复到最佳状态，继续完成他余下的演唱会。

英国乐坛的传奇人物艾尔顿·约翰（Elton John）因患阑尾炎，推迟今年夏季的一系列演唱会。

根据他的网站刊登的声明说，艾尔顿·约翰在欧洲巡演期间患病，并接受医生治疗。

声明还说，他正在服用一个疗程的抗生素，预计将在未来几周接受手术。

他原计划周二在意大利参加节日演出，周末在德国和伦敦演唱。

一位发言人证实，艾尔顿·约翰在完全恢复健康之前，将不会再继续巡演。

他说，“艾尔顿对推迟这些演唱会感到非常失望。”

“要知道他做出超人的努力，患病后仍继续为数以千计的观众表演，这说明他对欧洲粉丝是多么投入。”

“艾尔顿热切期望能够回复到最佳状态，并在今年9月初重返舞台，继续完成他余下的演唱会。”

艾尔顿·约翰7月的其他欧洲国家的演唱会已经取消，其中包括西班牙，法国和摩纳哥。

他的网站声明还说，“在做出这次诊断之前，艾尔顿在英国的医疗小组对他进行了一系列扫描和验血。”

（编译/责编：路西）