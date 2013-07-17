BBC主持人因汽车节目收入千万英镑

Image caption BBC给克拉克森主持汽车节目的报酬为100万英镑

英国广播公司BBC王牌汽车节目Top Gear 主持人之一杰罗米·克拉克森（Jeremy Clarkson）去年因该节目的总收入超过1400万英镑，名列BBC有史以来最高薪酬主持人行列。

BBC支付克拉克森100万英镑主持该节目，他还从与BBC商业分支（BBC Worldwide）合资公司股份中获利840万英镑，另外还获得486万股份分红。

2007年为了增加Top Gear 节目制作人员的收入，同时避免从BBC享有的纳税人支付的电视拍照费中获得经费，BBC商业分支与克拉克森以及Top Gear 制作人成立了一个合资公司。

该合资公司通过出售节目播出权获得巨大利润，过去五年的盈利达1亿4900万英镑。

克拉克森在该公司中占了三成股权，他将自己的股份出售给BBC商业分支后套现共获得840万英镑。

BBC史上一些大牌主持的高收入与克拉克森的这1400万英镑相比显得微不足道。

BBC前主持人罗斯（Jonathan Ross）年薪最高时为600万英镑。

周二公布的BBC财务报告显示，去年BBC为主持人和“大腕”主持们共开支2000万英镑，其中包括14个主持人。他们的年薪介于50万英镑至500万英镑之间。

BBC拒绝透露这14个主持人的详情。

另外，BBC财务报告还显示，过去一年，BBC只裁减了两名年薪超过10万英磅的高层员工。

（编写：罗玲 责编：董乐）