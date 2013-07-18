英文化大臣关注BBC主播性别歧视言论

Image caption 温网女单冠军是芭托莉获得的首个大满贯冠军。

自温布顿网球公开赛女单决赛以来，BBC已收到674次听众抱怨，原因是女单开赛前，BBC 体育主播约翰•因弗戴尔（John Inverdale）在BBC 广播第五频道体育台（Radio 5）节目中评论决赛参赛者之一，法国选手芭托莉（Marion Bartoli）“长相平平”，引发听众不满。

芭托莉后来以6-1, 6-4 顺利赢得比赛，荣获今年温网女单冠军。这也是芭托莉赢得的首个大满贯冠军奖杯。

开赛前，因弗戴尔在现场直播的广播节目中评论道：“我不知道她（芭托莉）父亲，也就是对她一生影响最重大的人，是否曾在她12 岁，或13 、14 岁时对她说过，‘妳听好，妳永远都不会是个像莎拉波娃一样的美女，身高180公分，有一双长腿，所以妳必须更努力来弥补妳的不足；妳必须奋战不懈才可能成功。’”

英国文化大臣玛丽亚·米勒（Maria Miller）致函BBC总裁霍尔勋爵（Lord Hall），询问公司是否会对这一事件采取进一步的行动。

此前，因弗戴尔本人已经为自己说的“芭托莉永远也不会是一个美人儿”的言论作出正式道歉。

BBC说，它已经明确表示，该主持的评论是“不能接受的”。

BBC的一名发言人说，“约翰·因弗戴尔已经为他的不当言论以及该言论所造成的伤害表示真诚的遗憾。他在转播温网女单决赛的第二天表示，他已经给芭托莉本人写道歉信，BBC也为他的言论作出了道歉。”

因弗戴尔说，他在7月6日温网女单决赛开始前说的那些话是“愚蠢的”和“笨拙的”，“理所当然地引起不满”。

英国《每日邮报》发表了文化大臣米勒致BBC总裁的信的节选，但目前尚不清楚这封信是什么时候发出的。

同时担任妇女和平等事务部长的米勒说，她之所以写这封信是为了“表达她对这些评论的关注。”

米勒说，她愿意看到主流媒体增加对女运动员参加体育比赛的报道。

她说，“正因为如此，我对英国或世界重大体育比赛中任何有关女运动员长相和仪表的评论感到关注。”

她希望BBC能够采取进一步措施，以确保对女运动员和广义上的女子体育运动的报道能够“尽可能的积极和不分男女”。

（编译/责编：尚清）