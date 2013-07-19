罗琳对新笔名外泄感到“非常愤怒”

Image caption 罗琳因为《哈利·波特》系列小说名利双收。

英国女作家JK罗琳说，当她发现她在新书中所使用的笔名是被一家律师事务所泄漏之后感到“非常愤怒”。

据英国《星期天泰晤士报》报道，不久前出版的侦探小说“杜鹃在呼唤”的作者罗伯特·加尔布雷斯实际是“哈利·波特”系列小说作者JK罗琳的笔名。

罗琳发现，最初泄露她笔名的是卢塞尔律师事务所，一个她一直认为“可以完全信任”的机构。

罗琳在声明中说：“失望二字并不能表达我的感受，我对自己的信任遭到滥用感到极为愤怒”。

她还说，只有极少数的人知道她的笔名，这是一个甚至许多老朋友都不知道的秘密。

道歉

卢塞尔律师行发表声明，对此事表示“毫无保留的道歉”。

声明说，该所一名合伙人的夫人把罗琳笔名之事在一个私下场合告诉了自己的一个闺蜜，据报后者很快就把此事通过推特捅给了《星期日泰晤士报》的一名记者。

此前有传言说，罗琳笔名被泄露之事其实是一个市场促销手段。

卢塞尔事务所的声明说，他们证实，此事同市场促销完全无关。无论是罗琳、其代理人或出版商，都与此事毫无关联。

在罗琳笔名被泄露之前，“杜鹃的呼唤”一书售出了1500本，但在泄露之后仅数小时，其销售量飙升5000位，一路升至亚马逊销售排行榜的榜首。

(编译：叶靖斯/责编：尚清)