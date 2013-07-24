罗琳化名小说销量高居排行榜第三

Image caption 罗琳化名小说销量高居官方排行榜第三。

侦探小说《杜鹃在呼唤》（The Cuckoo's Calling）的真正作者是著名作家罗琳（JK Rowling）的消息透露后，该书的销量大增。

根据书商Nielsen BookScan的数据，从7月14日到20日，卖出了17662本《杜鹃在呼唤》的精装本，而这之前的一星期中只卖出43本。

《杜鹃在呼唤》是上周销量最大的精装书，现在它在一些书店已经脱销。

风靡全球的《哈利·波特》系列的作者罗琳才是《杜鹃在呼唤》的真正作者，这一消息是7月14日《星期天泰晤士报》透露的。

罗琳用笔名罗伯特·加尔布雷斯（Robert Galbraith）出版的这部侦探小说，在作者的真实姓名被透露之前，包括电子书在内的所有形式的英文版《杜鹃在呼唤》，总共销量是8500。

但罗琳认为，“罗伯特·加尔布雷斯”作为不为人知的名字，虽然书的销量不多，但已经有相当成果了，她当时希望这个秘密能保持的更久一些。

现在罗琳说，她已经收到两家电视节目摄制公司的报价，希望把《杜鹃在呼唤》改编为电视剧。

不过，尽管《星期天泰晤士报》的消息导致《杜鹃在呼唤》销量剧增，仍然不足以让该书登上英国官方排行榜的首位，只能位居第三。

（翻译：嵇伟 责编：路西）