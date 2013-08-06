卡帕尔迪将担任“神秘博士”新主演

Image caption 卡帕尔迪对自己能够主演“神秘博士”深感荣幸

BBC英国广播公司宣布，英国演员彼得·卡帕尔迪（Peter Capaldi）将担任科幻电视剧“神秘博士”（Doctor Who）新主演，取代他的前任马特·史密斯（Matt Smith）。

“神秘博士”在1963年首次播出，已经经历了11位主演，彼得·卡帕尔迪将成为这部长篇电视剧的第12位主演。

彼得·卡帕尔迪出生在苏格兰城市格拉斯哥，现年55岁，刚好和“神秘博士”首位主演威廉·哈特内尔（William Hartnell）50年前出演Doctor Who时的年龄相同。

惊恐与喜悦

担任“神秘博士”主演将并不是彼得·卡帕尔迪首次在这部电视剧中露面，他曾在2008年播出的“神秘博士”系列“庞贝之火”中扮演罗马商人凯基利乌斯。

彼得·卡帕尔迪在得到这个角色之后表示，他对能够主演“神秘博士”深感荣幸。

“我就像博士本人一样，完全陷入惊恐与喜悦之中。我对开始拍摄已经急不可待。”

彼得·卡帕尔迪过去给人留下最深印象的表演是在BBC播出一部电视系列政治喜剧中扮演一位满嘴脏话的政府顾问。

（编译：跃生 责编：铃兰）