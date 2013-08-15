伦敦奥运开幕式邦德扮演者跳伞遇难

Image caption 马克·萨顿（中）在伦敦奥运会开幕式特技表演中为007演员克雷格做替身。

在2012年伦敦奥运会开幕式上表演跳伞入场、扮演詹姆斯·邦德的特技演员在一次事故中不幸身亡。

这位名叫马克·萨顿（Mark Sutton）的英国人今年42岁。他周三（14日）在瑞士从事飞鼠装滑翔运动（Wingsuit flying）中遇难。

警方说，目前还不知道事故原因。但据信，萨顿撞到了山石后死亡。

在去年的伦敦奥运会开幕式上，萨顿作为演员丹尼尔·克雷格（邦德扮演者）的替身，从“伦敦碗”上空的直升飞机上跳下，撑着降落伞入场。另一位特技演员是英国女王的表演替身。

飞鼠装滑翔运动是一种人体飞行运动项目，运动员在高海拔处拉开他的手背上的飞翼在空中高速滑翔并最终通过打开降落伞着陆。这个运动危险性极高。

萨顿曾经是一名部队军官。据报道，他当时可能是从直升飞机上跳下，海拔高度为3300米。他试图在法国边界附近的一个村庄降落，但不幸碰到了山上的岩石遇难。

这是一次为期三天的活动。除萨顿外，还有另外19名有经验的运动员参加了这次活动。萨顿出事是在这次活动的首日。

（编译/责编：路西）