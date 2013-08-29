道格拉斯与泽塔-琼斯将暂时分开
- 2013年 8月 29日
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据证实，好莱坞影星迈克尔·道格拉斯与凯瑟琳·泽塔-琼斯结婚13年后“将暂时分开一段时间”。
凯瑟琳·泽塔-琼斯的公关负责人对BBC说，夫妇俩做出这个决定，以便“评估和挽救他们的婚姻”。
68岁的迈克尔·道格拉斯与43岁的凯瑟琳·泽塔-琼斯1998年在法国一见钟情，2000年正式结婚，婚后生了两个孩子，一个13岁，一个10岁。
他们两人近年来一直受到健康问题困扰。
三年前道格拉斯被诊断患上喉癌。
泽塔-琼斯不离不弃，还提议在他们十周年结婚纪念日重新宣读结婚誓言，当时让道格拉斯感动不已。
在力挺丈夫抗癌的时间里，泽塔-琼斯不堪身心重负，一度患上躁郁症，并入院治疗。
（编译/责编：董乐）