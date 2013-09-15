要当“首位摇滚宇航员”格尔多夫窃喜明年游太空

Image caption 摇滚名人格尔多夫将飞往太空旅行。

英国摇滚名人、社会活动家格尔多夫(Bob Geldof)将于明年乘坐商用飞船，完成太空旅行。

包括他在内的100名乘客，将乘坐“太空探险集团”(Space Expedition Corporation)的“Lynx X2”私用商业飞船，飞往太空。据信，如果要自己掏钱的话，票价为每张10万美元。

他们将飞往距地面100公里的太空，飞船将在南加勒比海上的库拉考(Curacao)基地发射。

跟格尔多夫一起进行此次太空之旅的名人还包括DJ万布伦(Armin van Buuren)、和名模克鲁斯(Doutzen Kroes)。

格尔多夫在周末启程前往荷兰进行宇航训练前，接受了BBC的电话连线。

他说：“能成为首位进入太空的爱尔兰人，我感到很精彩、荣幸，但也有些疯狂。”

他调侃说：“我将成为首位摇滚宇航员！‘猫王’埃尔维斯-普莱斯利再牛，也不过呆在地球上，而我将飞离这个星球，多牛啊！谁能成想我这辈子还能赶上这样的好事呢？”

据说，乘坐这艘飞船“将给乘客真正的宇航员体验”。

这位在摇滚界赫赫有名的活动家说：“我刚得到这个信儿的时候，我的直觉就是，为什么不试试呢？”

他说：“如果有人邀请你去太空旅行的话，有谁会拒绝呢？我跟你说，每次我跟女孩们说起的时候，她们都直勾勾地看着我，好像我就跟个怪物似的。”

格尔多夫透露说，他的这次太空旅行计划，完全是在“生日爬梯”上“偶遇”的。

他说，在去年为自己生日举办的小型演唱会上，他和这家公司的人碰上了。对方跟他说：“我们想邀请你去太空旅游一次，就当做是我们送给你的生日礼物吧。”

格尔多夫说，他当时连想都没想，就说：“好啊，为什么不呢？”

这位说自己“连坐过山车都害怕得要死”的摇滚艺人调侃说，周日训练用的“模拟器”“不知怎么的给坏了”。

格尔多夫笑着说，他觉得“除了要忍受四倍于体重的压力挑战外”，不过“就是飞上天去，好好兜一圈”。

他说：“有谁不愿意到太空上去看看呢？虽然我很害怕，但这也是我要去的理由之一。”

他接着说：“在我们的有生之年，都有谁能有机会到太空上走一圈呢？就算是为了作为以后的谈资，聊这个也会很过瘾。”

他说，当尼尔-阿姆斯特朗登月时，他不过就是工厂里上夜班的一个工人，现在他“也要来真的了”。

（编译/责编：孙晨）