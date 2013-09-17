英雕塑家赢得日本皇室世界文化奖

Image caption 葛姆雷的成名作是系列真人大小的铸铅人体雕塑，这些雕塑都是以其自身为模型而铸成的。

英国著名雕塑家安东尼·葛姆雷（ Antony Gormley）赢得全球奖金数额最多的日本皇室世界文化奖。

与他一同获奖的还包括英国建筑设计师戴维·齐普菲尔德（Sir David Chipperfield）、意大利画家米开朗基罗·皮斯特莱托（Michelangelo Pistoletto）、好莱坞著名导演卡普拉（ Francis Ford Coppola）和男高音歌唱家多明戈（Placido Domingo）。

他们每人获得1500万日元（95,000英镑）的奖金。获奖者将于10月前往日本，出席正式的颁奖仪式。

日本皇室世界文化奖（Praemium Imperiale awards）于25年前设立，每年颁发给在绘画、雕塑、建筑、音乐和戏剧电影界具有国际影响力的五名艺术家。

这五名获奖者被形容为“20世纪末和21世纪初在艺术界最重量级的人物。”

1950年生于伦敦的安东尼•葛姆雷曾经赢得过许多奖项。其成名之作是系列真人大小的铸铅人体雕塑，这些雕塑正是以其自身为模型而铸成的。

1994年赢得英国著名艺术奖项特纳奖，1977年被授予OBE大英帝国荣誉勋章，2003年成为英国皇家学院院士。

在伦敦工作室对获奖发表感言时，葛姆雷说赢得这一奖项是一个荣幸。

他指出，英国和日本在文化上有许多类似的地方，“都属于岛国文化”。

（编译/责编：尚清）