杰克逊曾想借伦敦演唱会“恢复形象”

Image caption 杰克逊据称生前对伦敦演唱会寄予厚望。

一位与已故“流行天王”迈克尔• 杰克逊私交甚密的医生称，杰克逊原本寄希望在伦敦举办“This Is It”演唱会来“恢复他的形象”。

杰克逊非正常死亡的庭审过程中播放了这位名为麦茨格(Dr Allan Metzger)的医生录制在磁带上的口供。他说：“他（杰克逊）当时就是想很炫地高调复出。”

麦茨格医生的这份口供是在审判杰克逊的私人医生莫里(Conrad Murray)期间录制的。在这次庭审中，当时演唱会的组织者“AEG Live”的辩护律师播放了这段录音。

“AEG Live”被控对2009年杰克逊之死负有责任，但该公司对此一直否认。

当麦茨格医生谈及杰克逊对2005年猥亵儿童案的指控时，他说：“对那次审判和种种指控，他（杰克逊）依旧感到极大伤害。”

他称赞杰克逊是“一个好人……一个活得精彩、并且很慷慨的人。”

这份最后被辩方律师出示的证词，与很多针对杰克逊的指称相矛盾，这些指称认为，杰克逊是个有病的人，最后同意举办他体力根本无法完成的更多场演唱会完全是被逼无奈。还有指称认为，杰克逊去世前的最后几个月里，必须依赖处方药维持生命。

在回忆2009年二月杰克逊给他打的一个“口气焦虑的电话”时，麦茨格医生说：“我觉得，他当时很害怕，因为这次巡演是终极演唱会，他必须在很多地方做到至善至美。”

他说：“他希望在演唱会上，做一些从来没人做过的事情。”

安眠疗法

麦茨格医生说，杰克逊当时很焦虑，担心到了伦敦唱响这次系列演唱会后将无法入睡。麦茨格医生说，当时他建议杰克逊和他在伦敦认识的安眠理疗师取得联系，但遭到杰克逊拒绝。

他最后一次与杰克逊见面是2009年的四月，当时杰克逊想找他要一些静脉注射的安眠药。麦茨格医生说，他当时拒绝了杰克逊的要求，并且告诉这名“流行天王”这样做很危险，会要了他的命的。

麦茨格医生说，杰克逊从未向他提起过莫里医生(Conrad Murray)这么个人，也从未提到他使用麻醉剂异丙酚(anaesthetic propofol)。

最终，杰克逊由于过量使用莫里医生给他的这种麻醉剂而毙命。莫里医生也在2011年被判犯有过失杀人罪。

杰克逊的家人称，是演唱会的组织者“AEG Live”不负责任地雇佣了这名医生，并且进行暗示。

而组织杰克逊复出系列演唱会的“AEG Live”否认他们雇佣了莫里医生。

控方、杰克逊母亲凯瑟琳的律师指出，杰克逊并不是位“瘾君子”。他们将在下周一的最后陈述中做出反证。

这场庭审已经进行到21周，陪审团据信将于下周进行审议。

（编译：孙晨 责编：铃兰）