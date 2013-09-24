台湾艺术家吴季璁英国三城市巡展

Image caption 吴季璁（右二）在展览上，他被誉为台湾颇具潜力的媒体艺术创作者。

台湾艺术家吴季璁正在英国三座城市举办题为“重新校准”（Recalibrate）的巡回个展，受到本地艺术界和观众的关注。

作品曾经多次在国际上展出并获奖的台湾艺术家吴季璁个人巡展目前正在曼彻斯特华人曼彻斯特华人艺术中心（Chinese Arts Centre, Manchester）举行，随后将转至兰卡斯特和谢菲尔德市。

“重新校准” （Recalibrate）巡展活动内容包括吴季璁不同时期的系列作品展、预展、艺术家座谈、大师班、研讨会等等。

目前正在展出吴季璁的“皴法习作”系列以氰版摄影法创作的艺术作品，和专为华人艺术中心创作的崭新大型艺术装置作品“水晶城市 004”。这两套作品都是艺术家对不停变化的世界产生恐惧而激发出的创作灵感。

“水晶城市004”是一个沉浸式体验的艺术装置作品，观赏者在欣赏艺术作品的同时，也成为作品的一部分，展厅裡将会被不停移动和变化的光影效果创造出的城市景观填满，而观赏者在欣赏这件作品的同时，也能充分地融入其中，在这座水晶城市裡时隐时现，正是今天飞速发展的亚洲城市的缩影。

吴季璁在接受BBC英伦网专访时说，他从2006年就开始到英国参展、驻村，2010年参与曼彻斯特华人艺术中心的驻村计划时就有了举办个展的想法，经历两年多的发展与准备，到今年在台湾文化部的支持下落实，非常高兴。

吴季璁介绍，他对有关技术及媒介/媒体的探讨非常感兴趣，因为它们形塑了当代生活不同于以往的形态，也改变了人们观看和理解外在世界的方式。

“台湾因为历史、地理、政治因素，其文化本身极其多元混杂，而我成长于传统的艺术教育与绘画训练，从书法、水墨、素描、水彩、油画、凋塑等等，后来又接触新的概念、媒材、艺术形式的启发，一直面临着某种断裂和拉扯”，他说 。

Image caption 吴季璁作品“水晶城市”

吴季璁告诉记者：“但或许是内在的东方文化影响，也或许是个人的性格所致，我一直在创作中，寻找某种平衡与包容，融合这看似纷乱甚至对立的一切，因为这些都是我的一部分”。

卢西安·弗洛伊德（Lucian Freud）、安尼施·卡普尔（Anish Kapoor）等优秀的英国艺术家都是吴季璁非常喜爱的艺术家，这些人艺术的纯粹、对艺术本质的追求令他折服，他们的作品给了他许多启发。

在谈到华人艺术家在英国乃至国际上的推广时，吴季璁表示，1990年代开始的华人艺术热潮，多少来自中国经济起飞，伴随着艺术市场的投机炒作，虽说颇多乱象，却也加速了华人艺术的推展。

吴季璁期待这股热潮渐缓之后能够回归艺术，让环境正常发展，交流更为深入多元。

曼彻斯特华人中心吴季璁巡展策展人Elizabeth Wewiora对BBC英伦网表示，吴季璁的作品美丽之处在于，其过程展现出的真实。

“吴季璁作品中的每一个元素都在观众眼前展现开来，他用光和影的能力、以及对静止图像与活动图像之间界限的探索是独一无二的”，她评价。

Elizabeth Wewiora告诉记者，吴季璁展览开始以来，不但得到40多位本地艺术界人士的关注，也受到曼彻斯特华人中心新老观众的欢迎，获得很多好评。

她说，在以往多个华人艺术家展出的基础上，很快将更名为华人代代艺术中心（Centre for Contemporary Chinese Art）的曼彻斯特华人艺术中心将来会邀请更多优秀华人艺术家前来展出，创造更多东西方文化交流的机会。

吴季璁“重新校准”个展在曼彻斯特华人中心展出至10月12日，之后将转至兰卡斯特德Peter Scott画廊、The Storey画廊以及谢菲尔德的Site画廊展出，至2014年6月6日。

（责编：尚清）