《神秘博士》50周年特辑将全球播出

Image caption 特别版的电视电影特辑《神秘博士的一天》将由第11任博士扮演者和第10任博士扮演者出演。

BBC纪念科幻电视剧《神秘博士》（Doctor who） 播出50周年的一个特辑将在全世界超过70个国家同时播出。

这个75分钟长的特别版的电视电影特辑《神秘博士的一天》（The Day Of The Doctor）将由第11任博士扮演者马特·史密斯（Matt Smith）和第10任博士扮演者大卫·坦南特（David Tennant）出演。

特辑将在英国200多家影院中上映。

到目前为止，75个国家的电视台已同意在11月23日这一天播出这一纪念特辑。

BBC商业分支（BBC Worldwide）的总裁说，在《神秘博士》首播50之际，希望为全世界的“博士粉丝”创造一个特殊的国际性活动。

BBC已经宣布了一系列节目安排，来纪念科幻电视剧《神秘博士》（Doctor who） 首集播出50周年。

其它的纪念活动包括两个分别对《神秘博士》（Doctor who）和《时空大冒险》（An Adventure In Space and Time） 中出现的科技进行的深度解析节目。

BBC广播节目第二频道将播出一个90分钟的特别节目，题目为《谁是神秘博士？》。

《神秘博士》（Doctor who）的首席编剧和制作人史蒂芬·莫法特（Steven Moffat）说，播出50年，《神秘博士》已经从一个单纯的电视剧转变成一个具有文化意义的标志。

（编译/责编：李莉）