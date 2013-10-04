超级掌门狗雕塑拍卖成功 为慈善筹巨款

Image caption 这些格罗米特雕塑曾经成为夏季布斯利托街头的风景。

在英国布里斯托进行的拍卖中，八十多座卡通超级掌门狗“格罗米特”（Gromit）的雕塑为慈善机构筹集了超过230万英镑的款项。

这81座格罗米特的雕塑今年夏季曾在布里斯托的街头展出，进行所谓的“夏季巡游”。

此举是慈善机构“沃利斯和格罗米特慈善救助”项目(the Wallace and Gromit's Grand Appeal)希望能够为布里斯托儿童医院的扩建筹集350万英镑。

在英国国民医疗体系注资3100万扩建布里斯托儿童医院之后，“沃利斯和格罗米特慈善救助”项目希望能够资助在那里配备精美的设施，以及适合儿童的艺术作品。

最早塑造了格罗米特这个角色的帕克（Nick Park）表示，筹集的金额让他大感震惊。

其中一个“皮克斯格罗米特光年”（Pixar Gromit Lightyear）的雕像是众多雕像中的佼佼者，以六万五千英镑的价格拍卖。

帕克表示这比预期的要翻番。他说，“当然，这是为了儿童医院，包括竞拍者、和艺术家在内的每个人都非常慷慨大方。”

拍卖在布里斯托市克里布斯购物中心内专门搭建的一个亭子中进行，除了在场的竞拍者，另外还有2000人在网上参与竞拍。

就在上个月，有关方面把这些格罗米特雕塑在拍卖前展出，并取名为“地球上最棒的狗展”，有22,000人参观。

虽然大多数的雕像都在布里斯托展出，但是伦敦的帕丁顿火车站，萨莫塞特郡的切达峡谷等地也展出了格罗米特雕塑。

“夏季巡游”展出也吸引很多来自欧洲、美国和亚洲的游客。