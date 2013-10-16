英电信监管局将监控电视字幕质量

Image caption 多方建议在预录及现场交互播出的节目中，多使用块状字幕。

英国电信监管机构Ofcom将从明年开始，定期审核电视台的字幕质量。

这是因为有些观众抱怨，字幕内容时常出错，甚至有时字幕会太晚出现、卡住或者消失。

新的措施实施后，电视台将会被定期审查直播节目的字幕质量，每六个月一次，为期两年。

电视字幕使英国超过100万的听障人口能够接收到电视里的讯息。

过去就曾有观众反应，虽然预录节目的字幕质量通常都很好，但直播节目的字幕质量就有点差。特别是在速度、拼字准确度及同步率上有很大的问题。

一项从五月开始到七月的调查发现，也有一些预录节目因为太晚交片给电视台，导致字幕制作不及时而影响质量。

Ofcom打算在2014年春季，发表第一份关于字幕标准的报告书。

另外，该监管机构也要求电视台向他们报告任何会干扰字幕的技术问题。

这些报告可让电视台及观众一起监督字幕改善的进度，并看看哪里还有改进的空间。

Ofcom也会用利用这些结果来考虑是否需要更改现行字幕标准，以及是否需要为电视台设定目标。

日前初步的调查显示，有些电视台提倡在预录及现场交互播出的节目中如新闻播报，可以多多使用块状字幕，即是让整句文字一次出现而非现行的一字一字出现。

而观众们也明确表示只要没有字幕拖迟的问题，他们也偏好块状字幕，因此，Ofcom决定鼓励电视台多多使用块状字幕。

同时Ofcom也建议电视台，可以考虑将即时性不强的直播节目讯号稍稍延迟，以提高字幕的质量。

目前在英国有70家电视台提供字幕服务。

（编译：思翰 责编：铃兰）