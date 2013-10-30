约翰•列农故居利物浦火热拍高价

Image caption 约翰•列农在利物浦出生的房子以48万英镑拍卖

约翰·列农(John Lennon)在利物浦出生的房子在卡文俱乐部(Cavern Club)举办的一场拍卖中以48万英镑成交。

这幢红砖建筑位于利物浦韦佛特里，门牌是纽卡斯尔路9号(9 Newcastle Road, Wavertree)。1940年，甲壳虫乐队(The Beatles)灵魂人物列农出生在这里，并一直生活到五岁。

据拍卖方透露，一位匿名电话竞拍者在一番激烈竞拍后最终成功拍下。

这座拥有三间卧室的房子预估价在15万到25万英镑之间。房子拥有一个后院，距离因甲壳虫乐队而大名鼎鼎的便士胡同(Penny Lane)只有几条街。

拍卖公司的安德鲁·布朗(Andrew Brown)称：“在拍卖前，就已经有不少英国本土和海外的潜在买家对这幢建筑表示出浓厚的兴趣，拍卖会由于这些情绪高涨的买家们火热竞拍而变得激烈。我们也很荣幸能拍出这样无论是对于甲壳虫乐队还是整个利物浦拍卖界都具有标志性的价格。”

（编译：尤尤 责编：铃兰）