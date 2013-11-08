迪士尼为《星战7》选角在英国公开试镜

Image caption 迪士尼买下《星战》电影版权，计划至少推出三部新的《星球大战》电影。

迪士尼在英国展开一系列公开试镜活动，被认为是为《星球大战7》挑选两名主要角色。

公开试镜活动将在本周六、日在布里斯托展开，接下来的两个周末，也将在曼彻斯特、格拉斯哥、伦敦和都柏林等地进行。

有关公开试镜活动的消息最初从推特网站曝光，宣传单没有表明是为哪一部电影选角，但普遍认为是《星战7》。

去年以40亿美元买下《星战》电影版权的迪士尼公司对公开试镜消息没有作任何评论。

角色设定

推特公布的公开试镜活动说，需要一男一女两名演员。

女演员角色名称暂定为“Rachel”，角色设定为17-18岁的青少女，试镜者种族背景不拘，但必须年满16岁，“外形亮丽且身手矫捷”。

试镜宣传单上描述“Rachel”的角色是“年幼丧失双亲，被迫在无亲人的照顾下，在一个困难危险的环境中成长，熟悉如何在街头生存并照顾自己”。

男演员的角色名称为“Thomas”，角色设定是19-23岁的年轻人，试镜者必须年满18岁，“潇洒帅气且身手矫捷”。

角色描述Thomas“自幼丧父，在没有父亲形象影响的情况下成长，缺乏强烈的自我感，但潇洒帅气且富有勇气。”

公开试镜

已经拍了六集的《星球大战》系列电影过去也采用过一些不知名的演员来扮演主要角色，但以公开试镜来挑选演员还是第一次。

过去，一些其它的电影曾经通过公开试镜活动挑选配角演员，例如《哈里波特》系列电影。

《星战7》电影导演JJ·艾布拉姆斯（JJ Abrams）据报不会参加公开试镜活动，试镜者将与选角剧组人员见面。

迪士尼电影公司宣布，明年正式开拍的《星战7》电影将在2015年12月18日上映。

（编译：陈书敏 责编：顾垠）