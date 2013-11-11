约翰•列侬少年顽劣记录文件将被拍卖

Image caption 即将被拍卖的文件的保留过程非常艰难

历数已故甲克虫乐队（Beatles）主唱约翰·列侬高中期间顽劣行为的记录单将被拍卖。

列侬成名之前在英格兰利物浦一所男校读书时的老师评价说他“在课上打架”和“搞破坏”。

1970年代，该校的一位老师没有按要求烧掉一间储藏室内的所有书本，而是将与列侬有关的几页1955年前后的记录保留下来。

这位老师保存下来的文件中，有一些在日后的一次事故中被毁，目前这两份是仅存的、没有流落到他人之手的文件之一。

列侬的同学皮特·肖顿（Peter Shotton）是列侬传记作者。他确认这些文件是真实的。

这两份记录有望以每份3,000英镑的价格在网上拍卖。

记录显示，列侬曾经有两次在一天之内3次被老师“拘留”。

他被惩罚的其它原因包括“滋扰”、“推搡”、“叫嚷”、“没有兴趣”。

当年教过列侬科学课的老师皮特·比奇（Peter Beech）表示，这些记录显示了很典型的列侬，他是一个十分厚脸皮的淘气男孩。

“尽管如此，列农知道收敛，如果能让他安静下来，那么通常整个课堂都会安静下来”，他说。

列侬1957年结识保罗·麦卡特尼，两人随后成立了1962年因《Love Me Do》一炮而红的甲克虫乐队。

乐团红遍全球之后解散。列侬本人于1980年12月8日在纽约寓所前被枪杀。

（编译：高志强 责编：铃兰）