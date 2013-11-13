英国画家培根作品打破拍卖纪录

Image caption 培根的《佛洛伊德肖像画习作》在纽约拍卖现场。

英国画家弗朗西斯·培根的一幅三联画在纽约的佳士得拍卖行拍出了1.42亿美元的天价，创下了世界拍卖行的新纪录。

这幅三联画的主角是培根的画家朋友卢西安·佛洛伊德，其标题是《佛洛伊德肖像画习作》，画面呈现了佛洛伊德三种不同的坐姿。

这幅创作于1969年的三联画被认为是培根最伟大的作品之一。

佳士得欧洲区战后及当代艺术部总监奥切德说，这幅作品之所以引起人们的巨大兴趣，是因为它属于罕见的存于博物馆之外的培根三联画，同时此画也记录了两位英国画坛巨人之间的关系。

竞拍激烈

这是培根的这幅三联画首次出现在拍卖市场，事先的估价为8500万美元，起拍价格为8000万美元。

经过六分钟激烈的竞叫，价格飙升至1.42亿美元成交。

佳士得拍卖行没有透露买主的姓名与身份。

此前的世界拍卖纪录是挪威表现主义画家爱德华·蒙克的作品《呐喊》。该画作2012年在纽约的苏富比拍出了1亿1990万的价格。

（编译：沙漠/责编：李莉）