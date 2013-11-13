英国画家培根作品打破拍卖纪录
- 2013年 11月 13日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
英国画家弗朗西斯·培根的一幅三联画在纽约的佳士得拍卖行拍出了1.42亿美元的天价，创下了世界拍卖行的新纪录。
这幅三联画的主角是培根的画家朋友卢西安·佛洛伊德，其标题是《佛洛伊德肖像画习作》，画面呈现了佛洛伊德三种不同的坐姿。
这幅创作于1969年的三联画被认为是培根最伟大的作品之一。
佳士得欧洲区战后及当代艺术部总监奥切德说，这幅作品之所以引起人们的巨大兴趣，是因为它属于罕见的存于博物馆之外的培根三联画，同时此画也记录了两位英国画坛巨人之间的关系。
竞拍激烈
这是培根的这幅三联画首次出现在拍卖市场，事先的估价为8500万美元，起拍价格为8000万美元。
经过六分钟激烈的竞叫，价格飙升至1.42亿美元成交。
佳士得拍卖行没有透露买主的姓名与身份。
此前的世界拍卖纪录是挪威表现主义画家爱德华·蒙克的作品《呐喊》。该画作2012年在纽约的苏富比拍出了1亿1990万的价格。
（编译：沙漠/责编：李莉）