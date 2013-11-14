电影《地心引力》夺英国票房冠军

Image caption 这部关于航天员被迫在无垠宇宙中漂浮的3D电影，一上映就立刻取代了原本的票房冠军。

科幻电影《地心引力》（Gravity）于英国上映，短短四天内，票房即高达620万英镑，高踞英国和爱尔兰票房冠军宝座。

这部关于宇航员被迫在无垠宇宙中漂浮的3D电影，一上映就立刻取代了此前的票房冠军：《雷神索尔2：黑暗世界》。

由茱蒂·丹契和史蒂芬·库根主演的《菲洛海娜》则维持票房排行第三，共赚进120万英镑，滑落7%。

《地心引力》导演为阿方索·卡隆，之前他拍过的影片包括《哈利波特：阿兹卡班的逃犯》以及恐怖片《人类之子》。

根据发行此片的华纳兄弟电影公司统计，该片几乎有90%的票房来自3D电影版，这无疑为2013的电影形式设立了崭新的标准。

《地心引力》上个月在美国和加拿大上映，第一星期即创下5,550万美元的惊人票房（约3460万英镑），创了十月首映的最高票房纪录。

该片于2013年8月28日在意大利威尼斯电影节举行首映，值得一提的是，这也是威尼斯电影节历史上首部被选为开幕片的3D影片。

（编译：廖乙臻 责编：陈书敏）