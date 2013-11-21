雷德克里夫：要上脸书就别指望保护隐私

Image caption 不是自己主演的影片首映式不必参加，这是雷德克里夫保护自己一片私人天地相对清静的办法之一。

不少社会名流现在都会在社交网站脸书（Facebook）和推特（Twitter）上与粉丝们分享自己的行踪举止，喜怒哀乐，这自然可以维持和提升自己的人气，但也不是没有代价，那就是放弃对自己隐私的保护。

《哈利·波特》男主角扮演者丹尼尔·雷德克里夫（Daniel Radcliffe）最近向媒体阐述了自己对这件事的看法。

他说，你既然在脸书或推特网页上把自己的一举一动向全世界广而告之，那就不应该期望自己还能保留多少隐私。

同样，出席跟自己无关的各种各样电影的首映式，参加无数的社交聚会，只能让公众对你的私生活更感兴趣。

社交媒体

雷德克里夫说，自己不用社交网站。

他是在接受英国天空卫视专访时发表上述感想的。

雷德克里夫因饰演《哈利·波特》中的小魔术师波特一举成名。

在解释自己如何应对名誉，如何躲避聚光灯时，他透露说，其实让自己的日子好过一点并不难，还是有办法的。

其中就包括不必参加的首映式或社交聚会就不参加，不用脸书，不用推特。

他主演的新片《一位年轻医生的笔记》（A Young Doctor's Notebook）周四（11月21日）晚在天空卫视首映。

少年成名

他承认，自己曾经对《哈利·波特》给他带来的巨大荣誉和全世界的注意力很抵触。那时他十八、九岁。

成了明星之后，个人的言行举止都暴露在众目睽睽之下。

雷德克里夫少年成名，有人说他走运，他承认自己对这种议论感到有点委屈不平，也有点打击自信心，但现在想来，这种情绪其实可以转化为积极动力。

他认为自己成名并不全靠运气，所以就努力证明自己确实有真本事。

他还透露说，很少一掷千金；最舍得花钱的地方是书店，“对书有点痴情”，可能在有些人看来很乏味。

（编译：郱书 责编：陈书敏）