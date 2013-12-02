跳水明星戴利出柜：男人使我感觉超好

Image caption 汤姆·戴利希望在里约热内卢奥运会上为英国赢得金牌。

近日，19岁的英国跳水明星汤姆·戴利(Tom Daley)在视频网站Youtube上披露，他正在与一名男子恋爱。

戴利表示，“今年春天，我遇到他之后，我的整个人生为此改变了。我感到高兴极了，特有安全感，感觉超好。”

“对，那个人是个男人。”

戴利长相英俊，被誉为英国跳水金童，曾夺得2009年世锦赛男子10米台冠军，去年在伦敦奥运会上获得了铜牌的好成绩。

在《Heat》杂志进行的评选活动中，戴利从101名候选人中脱颖而出，甚至击败了人气一直很旺的球星贝克汉姆，成为2013年最性感健美的男性。

戴利说，“刚开始自己也很吃惊。不过我脑子里一直认为，这种事情会发生的。”

“但是一直到今年春天，这个事情真的发生了！感觉超级棒！”

不过戴利补充道，“我现在依然喜欢女人，但是现在正在和男人约会，我感觉非常开心。”

英国业余游泳协会主席爱德华·洛德（Edward Lord）发推文说，“我们必须支持戴利出柜的决定。”

他说，他希望戴利的决定“不但是向其他体育人士发出信号，也是向所有的年轻人发出信号，那就是，你可以公开自己的性取向，即使是在非常公开的环境里。”

洛德表示，“戴利很勇敢，我作为协会主席，为他感到骄傲。”

英国著名同性恋权益组织石墙（Stonewall）发推文表示，“戴利的视频令人感动，受到鼓舞。他为数以千计的年轻人树立了榜样。”

前英格兰国家队前锋莱因克尔（Gary Lineker）推文说：“戴利恋爱感到幸福，我为他感到高兴。他能出柜，太好了。祝他们二人好运。”

戴利的父亲2011年因癌症去世，当时他才40岁。戴利表示，父亲总是对他说，“只要你幸福，我就幸福。”

戴利还说，“我出柜后，母亲对我也很支持。我的所有朋友和家人都很支持。这实在太好了。我希望大家都支持我。”

“我仍然希望在里约热内卢奥运会上为英国赢得金牌，我仍然和过去一样，志在夺金。”

（编译/责编：路西）