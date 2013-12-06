同性恋歌星俄演出受阻 组织方称仍如期进行

Image caption 埃尔顿·约翰1988年出柜，承认自己是同性恋。

俄罗斯方虽然俄罗斯存在限制同性恋权利问题，但俄方组织者称英国著名同性恋歌手艾尔顿·约翰的演唱会的仍将“按计划进行”。

俄罗斯总统普京六月份签署了一份有关禁止“宣传同性恋”的法令。

艾尔顿·约翰原定周五晚（12月6日）在莫斯科的演唱会的门票已经售空，就在上个月他表示会在演唱会上发表支持同性恋的言论。

网络上有很多传言称，这位著名歌星的演唱会可能会被取消。在此之前，俄罗斯的东正教兄弟联盟以及乌拉尔家长委员会等组织曾经公开要求取消艾尔顿·约翰的演唱会。

不过俄罗斯的组织方发表了一份声明，向球迷确定有关的两场演唱会将正常进行。

声明中表示，“虽然在互联网上有很多谣言传播说艾尔顿·约翰的演唱会会取消，现在组织者向您保证艾尔顿·约翰的演唱会将按计划进行。”

就在上个月，埃尔顿对CNN表示，“会在舞台上说一些有意义的事情。”

虽然艾尔顿称目前的局势“很糟糕”，不过他也指出，自己会谨慎不会过分批评普京总统，因为他不希望被驱逐出俄罗斯。

艾尔顿将会成为自从新法令之后到俄罗斯举办演出的首位知名支持同性恋权利西方歌星。

去年，在俄罗斯举行演唱会的乐坛天后麦当娜和“Lady Gaga”都 在演出期间发表支持同性恋言论。

艾尔顿·约翰1988年出柜，承认自己是同性恋。目前已经与男友建立民事伴侣关系，并育有一子。

他对《卫报》说，“作为一个同性恋者，我做不到去哪儿演出却不对他们表示支持。”

俄罗斯1993年已经把同性恋合法化，但是该国的医疗机构直到1999年都把同性恋列为精神紊乱的范畴之内。

（编译：林杉 责编：伊人）