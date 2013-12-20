伦敦百年剧院天花板坍塌76人受伤

Image caption 剧院的灰泥楼顶坍塌，扯掉了部分悬挂在楼顶上的舞台灯光和部分楼座。

英国伦敦著名的阿波罗剧院台上正在演出时，天花板突然崩塌，76人受伤，其中7人伤势较重。

事故发生于格林尼治标准时间星期四（12月19日）20时15分，这座位于伦敦西区沙夫茨伯里大道上的著名剧院当时座无虚席，目击者听见东西裂开的声音，天花板随即坍塌。

据报道，当时一片大约10平米面积的天花板坍塌，落入观众席。

还有报道说，在坍塌事故发生之前，天花板裂缝有滴水现象。

当局调查的一个重点是当时恶劣天气对这座百年剧院屋顶造成的影响。

伦敦周四晚间遭受暴风雨袭击，雨量很大，而且出现大量闪电。

拥有阿波罗剧院的尼马克斯剧院公司形容这是一起“令人震惊与难过”的事件，公司称正配合当局调查。

伦敦西区是无数著名音乐剧剧院的集中地，与美国纽约百老汇齐名。BBC文艺记者史密斯说，剧院坍塌的消息旋即在剧场界引起震动。

Image caption 一些伤者头部受伤但没有人生命垂危。

伦敦消防队表示，事发时剧院内有720名观众正在观看表演。剧院的灰泥天花板坍塌，扯掉了部分悬挂在天花板上的舞台灯光和部分座椅。

伦敦大都会警察厅表示，40名能自行走动的伤者被安排在隔壁的另一家剧院内接受急救，警方征用了三辆巴士把伤者送往医院。

医疗当局表示，圣托马斯医院急诊室收治了34名成年伤者和5名儿童，其中3人颈部、背部和头部受伤，伤势较重，但伤者没有生命危险。

警方表示，警方将彻夜留守坍塌事故现场，呼吁到访伦敦西区的公众不要靠近，以便调查。

百年老剧院

阿波罗剧院建于1901年，目前是二级历史建筑剧院内的观众席分四层，共有775个座位。

Image caption 救援人员很快将伤者送往医院救治。

事发时剧院正在上演根据英国作家马克·哈登的同名畅销小说改编的话剧《深夜小狗神秘事件》。这个话剧刚在今年3月从国家大剧院移师阿波罗剧院演出。

《深夜小狗神秘事件》讲述的是一个患自闭症的15岁男孩克里斯托弗，立志找出杀死邻居家小狗的凶手。

这部儿童小说曾在2004年圣诞前夜超越《哈利·波特》，登上英国畅销书排行榜的榜首。

马克·哈登事发后在Twitter上说，他对事故没有导致任何人死亡感到如释重负，并对观众们的“恐怖经历”感到遗憾。

伦敦市长约翰逊的一名发言人说，市长已就此事与伦敦都会警察总长和相关单位联系，并向伤者致以慰问。

英国首相卡梅伦也在Twitter上表示，官员们连续向他通报了最新事态。

（编译/责编：路西）