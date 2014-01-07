《唐顿庄园》新季美国首映创纪录

Image caption 英国剧集《唐顿庄园》风靡世界各地

在世界多处地方都受欢迎的英国剧集《唐顿庄园》的第四季美国首映的观众人数高达1千万，打破同类剧集的首映纪录。

这个在英国摄制的剧集围绕上世纪初时候的克劳利家族所经历的起伏，以不同的主题作为剧集的剧情根据，予以发展。虽然故事纯属虚构，但是，由于与不少英国贵族的没落有相似的地方，因此在英国饱受欢迎。行销外地后也因此而吸引大量观众。

这个由朱利安·费罗斯（Julian Fellowes）编撰的剧集在美国特别受爱戴，赢得多个奖项，包括金球奖和艾美奖等。

新高水平

由调查机构尼尔森（Nielsen）公布的最新数字显示，在美国的第四季首映的观众人数比较第三季首映时高22%。

在美国，第四季的第一集长达两小时，在刚过去的星期天（1月5日）首映。

不过，《唐顿庄园》在美国的上映安排越来越受到关注。这是因为同一季的剧集在几个月前已经在英国上映，因此部分观众已经能够透过种种渠道“先睹为快”，影响美国的收视率。

《唐顿庄园》剧集在2010年首先在英国电视推出，其后已经推销到220多个国家地区。

在英国，最新的一集是圣诞日播出的特辑。在电视上收看该节目的观众人数达660万人，但是，如果加上后来在网络上重温节目的观众人数，总收视率就高达940万人。

（编译/责编：顾垠）