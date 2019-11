Image copyright Getty Image caption 大英博物馆推出“庞贝特展”很受欢迎。

世界3大博物馆之一的大英博物馆周三(15日)迎来建馆255周年之际,访客人数打破纪录。

伦敦大英博物馆(British Museum)在2013年录得破纪录的访客人数,达到670万人次,比2012年高出20%,也打破2008年600万人次的纪录。

大英博物馆网站的使用流量也增加了47%,达到1950万次访问。

该博物馆在2013年最多访客的一天是8月16日星期五,有33848个访客人次,而最繁忙的7月,访客人次高达747936。

博物馆最受欢迎的展览包括从3月推出的特展,其中包括“庞贝”(Pompeii),《冰河时期的艺术》(Ice Age Art)和日本“春宫图”(Shunga)。

《庞贝和赫库兰尼姆的生与死》(Life and Death in Pompeii and Herculaneum)吸引了471000名访客进场参观,六个月展览中的头三个月已经有250000人参观。

去年3月展览开幕之前,已经预售超过45600张门票。这次展览是2007年《始皇帝:中国兵马俑》(The First Emperor: China's Terracotta Army)以来预售最成功的展览。

《庞贝》展览还首次推出博物馆制作的电影院直播活动。这次别开生面的活动在全英国281个地点举行,有53885名电影观众观看,当中包括13600名学生。

这次活动随后以录制形式在全球51个国家的1000家电影演播放,观众超过36000人。

“全球公民”

大英博物馆馆长尼尔·麦格雷戈(Neil MacGregor)说:“我很高兴去年有这么多人参观大英博物馆的世界藏品。”

他说:“在博物馆展览,在全国、国际上借出及巡回展览,在大屏幕上和在网上观看,显示这个确实充满活力的收藏是属于全球公民的,也为他们所用。”

“庞贝”是大英博物馆历史上第三大最受欢迎的展览。最受欢迎展览的头两位是1972年吸引了160万参观人次的《图坦卡门》(Tutankhamun)和吸引了85万人次参观的《兵马俑》。

2014年1月闭幕时,展览了三个月的《春宫图:日本艺术之性与乐》(Shunga: Sex and pleasure in Japanese Art)吸引了87893参观人次;《冰河时期的艺术》在6月闭幕时共吸引了9万参观人次,比原先设想的四万人次高出133%。

博物馆计划在2014年4月24日在英国340多家电影院直播《北欧海盗的冒险》,6月在一些学校播放预录的电影院活动。

这是2014年3月6日到6月22日之间举行的《北欧海盗:生活与传奇》(Vikings: Life and Legend)展览的一部分。

大英博物馆的收藏品主要来自医师斯隆爵士(Sir Hans Sloane),为了保存他超过7万1000件的藏品,他当年以2万英镑卖给乔治二世国王,1759年1月15日大英博物馆首度开放时,地点就在目前的位置,当时是1栋17世纪的豪宅。

(编译:田耕 责编:路西)