英国创意产业增长强劲 就业人数猛增

Image caption 影视、音乐和软件方面的突出成绩帮助英国创意产业发展蓬勃。

最新数据显示，在影视界、电影界、软件开发等创意产业的就业人数增加8.6%，远高于整体经济2011-12年0.7%的就业增长率。

英国媒体、文化和体育部表示，创意产业的年度价值达714亿英镑，就业人数占劳动人口的5.6%。

文化大臣米勒说，“这个产业是经济的发动机。”

她还指出，创意产业的表现经常超出金融等很多其它产业。

英国制作的一些优秀电影、电视、音乐都是促成就业率高并对经济产生巨大影响的重要因素。

另外z这个产业中，博物馆、画廊、建筑设计以及摄影领域也为经济增长做出贡献。

最近，大英博物馆宣布其年度参观人数达到历史之最。

包括单向乐队、阿黛尔和申兰等人在内的英国音乐人在海外的成功也帮助英国音乐界蓬勃发展。

创意产业还包括游戏、电脑软件和设计。电脑行业是2012年创意产业领域中最大雇主。

整个创意产业在2012年的价值增加9.4%，其中电脑占据很大的比例。另外2009到2011期间出口海外的英国创意产品数量也增加了16.1%。

（编译：林杉 责编：路西）