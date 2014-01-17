儿童最爱图书电影 JK罗琳名列前茅

Image copyright z Image caption 与书籍相关的电影，电脑游戏和周边产品的流行可以增强孩子们的阅读能力。

在最近发布的最受儿童欢迎书籍排名榜中，英国著名作家JK罗琳的《哈利波特》系列小说名列前茅。

这一排名榜是由网络教育机构文艺复兴教育公司（Renaissance Learning）编辑出版的。

阅读《哈利波特》系列丛书的读者大多是11-12岁儿童，最小的读者只有6岁。

这次研究调查了在英国的2000所小学和中学的40万名学生，让他们选出自己最喜爱的书籍。

在所有年龄段的最爱书籍名单中，《哈利波特与凤凰社》，《哈利波特与火焰杯》以及苏珊·柯林斯的《星火燎原》并列第一。

第四名的是克里斯托夫·鲍里尼的《遗产》和《哈利波特与密室》。

文艺复兴出版公司通过对词汇，语言的难度和句子的长度的计算1997年出版的哈利波特系列丛书的读者年龄约为11-12岁。

但是如果把排名榜分成不同年龄段来看，似乎年龄小的读者更喜欢这些作品。

在排名榜中位居第二的哈利波特系列书籍最受小学2年级学生（6-7岁）喜爱。在排名榜前5本书中，有3本最受3年级学生喜爱。

并列第六的8本书 JK罗琳的《哈利波特与死亡圣器》，《哈利波特与魔法石》，《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》

JRR托尔金的《霍比特人》和《指环王》

雷克•莱尔顿的《The lost hero》

维罗妮卡的《分歧者》

约翰•格林的《The Fault in our stars》

《饥饿游戏1》和《饥饿游戏2：燃烧的女孩》丛书都已改编成电影。他们的受众年龄是11岁，但似乎在9岁和10岁的孩子之中也很受欢迎。

文艺复兴教育公司说，这些孩子能够阅读这类难度较大的书籍显示，根据这些书籍改编的电影，电脑游戏和其他同品牌的产品有可能增强孩子们的读写能力。

主导这项研究的英国邓迪大学（ Dundee University）的基思·托平教授（Keith Topping ）说：“让孩子阅读激发想象力的书籍是多么重要。”

“对于1-5年级的孩子来说，阅读他们所喜爱的书籍虽然超过他们的阅读能力，但仍然能获得很高的成功率。”

基思·托平教授说，相关的电影吸引孩子们去阅读相关的书籍，如果他们阅读了相关书籍，也吸引他们去看相关的电影。

“自从电影上映之以来，《霍比特人》书籍在排名榜上不断上升，更受大家欢迎。所以电影也为书籍提供了附加值。”

（编译：陈徐卉子 责编：路西）