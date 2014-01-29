嘎嘎小姐宣布今年英国巡演日期

Image copyright PA Image caption 作为2014年全球巡演的一部分，嘎嘎小姐将于10月在英国举办四场演唱会。

美国流行歌星嘎嘎小姐（Lady Gaga）宣布今年晚些时候的一系列英国舞台演出的日期。

作为2014年全球巡演的一部分，她将于10月在英国举办四场演唱会，另加一场都柏林演唱会。

嘎嘎小姐将在2014年展开名为“Artrave: The Artpop Ball” 全球巡演，为专辑《Artpop》宣传造势。

据称，嘎嘎小姐自从2009年在世界各地出名以来已经买出四百万张个人演唱会的门票。

嘎嘎小姐将于10月15日在伯明翰国家室内音乐厅演唱；

10月17日在都柏林的O2音乐厅演唱；

10月19日在格拉斯哥的水疗竞技场（The SSE Hydro）演唱；

10月21日在曼彻斯特的Phones 4u音乐厅演唱；

10月23日在伦敦O2音乐厅演唱。

该系列演唱会的门票将从2月8日上午9点开始销售，票价为35英镑、45英镑、70英镑和90英镑不等。

嘎嘎小姐去年发行的专辑《Artpop》未能达到预期，而且没有进入去年英国销量最佳专辑的行列。

（编译/责编：尚清）