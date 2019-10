英国华裔电影人制作短篇获奥斯卡提名

Image caption 李博荣(左)与吉尔是最有望赢得今年奥斯卡奖的英国电影人

英国华裔制作人李博荣的作品入围今年美国电影奥斯卡奖最佳真人短片奖。

《沃尔曼先生的问题》(Voorman Problem)由李博荣(Baldwin Li)担任制片人, 马克·吉尔(Mark Gill)导演。

这部12分钟的低成本的荒诞片请来英国演员马丁·弗里曼(Martin Freeman)和汤姆·霍兰德(Tom Hollander)主演。

《沃尔曼先生的问题》讲述一位心理医生是如何应付一名让狱友确信他是上帝的犯人的,根据大卫·米切尔(David Mitchell)的小说《九号梦》(number9dream)中的部分改编。

该片获得今年奥斯卡奖最佳真人短片提名后,被英国博彩公司认为是最有希望获奖的作品。

李博荣和马克·吉尔这两位新展露头角的电影人来自英国曼彻斯特市。这部短片实际上制作于三年前。

当时两人先是找到著名美国演员凯文·斯贝西(Kevin Spacey)。

尽管斯贝西没有答应出演,但是他喜欢该片的剧本,并建议两人去找曾经与他在戏剧方面有过合作的汤姆·霍兰德扮演犯人。

导演马克·吉尔说:“霍兰德马上答应来演,然后帮我们请来了马丁·弗里曼”。

吉尔从为BBC著名科幻剧《神秘博士》(Doctor Who )的DVD花絮开始自己的电影生涯。

李博荣则是从为情感真人秀《杰里米·凯尔》( The Jeremy Kyle Show )和明星模仿秀《他们眼中的明星》(Stars in Their Eyes)等节目担任音效师和视觉师开始。

对新电影人来说,获得奥斯卡奖提名无疑是最好的事业提升,如果能够得奖会更好。

(编译:高志强,责编:林杉)