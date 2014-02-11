好莱坞影星秀兰·邓波儿去世

Image copyright Getty Image caption 好莱坞著名童星秀兰·邓波儿1935年获得奥斯卡特别金像奖

好莱坞影星秀兰·邓波儿周一（2月10日）去世，享年85岁。

秀兰·邓波儿家人发布的声明说，秀兰·邓波儿在加利福尼亚家中平静去世。去世时家人都在周围。

秀兰·邓波儿1930年代是好莱坞著名童星，三岁就开始拍电影，拍过《亮眼睛》“Bright Eyes”，《起立欢呼》“Stand Up and Cheers” ，《卷毛头》“Curly Top”等多部影片。

秀兰·邓波儿能歌善舞的表演吸引了全球无数的影迷。1935年，年仅六岁的秀兰·邓波儿获得了奥斯卡特别金像奖。成为有史以来获得奥斯卡奖的第一个孩子。

秀兰·邓波儿一共出演了43部影片。不过在成年后感到明星的电影生涯难以持续，于是在1950年21岁时息影。

告别影屏后的秀兰·邓波儿投身政坛，成为美国共和党众议院候选人，而后又成为美国外交官，担任过美国驻联合国代表团代表以及美国外交部第一位女性礼宾司司长。

她曾在1977年4月访问过中国。