德国收藏者家中发现更多纳粹抢掠艺术品

Image copyright BBC World Service Image caption 古利尔特的律师已经安排对在萨尔斯堡发现艺术品的房屋进行安全保护

在奥地利萨尔斯堡一处属于德国人古尔利特的房屋中又发现几十幅据信是被纳粹劫掠的大师作品。

古尔利特在奥地利的房屋中新发现的油画包括雷诺、莫奈和毕加索的作品。

年逾8旬的古尔利特的发言人说，专家正在对新发现的艺术品进行鉴定，看它们是否是在二战时被纳粹抢掠的。

他说，经过初步检验，并没有证实这样的怀疑。

2012年3月，德国当局在对古尔利特进行税务调查时，在他的公寓发现了约1400件艺术藏品，其中包括部分大师的作品。

这些大师包括马克·夏 加尔（Marc chagall），奥托·迪克斯(Otto Dix)，马克思·利伯曼（Max Liebermann）和亨利·马蒂斯（Henri Matisse），毕加索， 亨利·德·土鲁斯-罗特列克（Henri de Toulouse-Lautrec）。

据信许多藏品是在纳粹当政期间被没收或劫掠的，价值估计达13.5亿美元。

古尔利特曾表示，这些藏品是他父亲留下的遗产；他父亲通过合法手段获得了这些作品，他本人合法拥有这些藏品。

他的父亲希尔德布兰特生前曾是慕尼黑一名艺术品经纪人，曾经销被纳粹没收或收购的艺术品，但有很多作品他留在家中没有出售。

调查人员目前仍在设法查明这些藏品原来的主人。

德国媒体报道说，古尔利特的律师已经安排对在萨尔斯堡发现艺术品的房屋进行安全保护。

（编译：白墨 责编：路西）