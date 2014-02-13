沃霍尔毛泽东肖像在伦敦高价拍卖

Image copyright PA Image caption 沃霍尔在这幅作品中使用了中国文革流行的红黄色调

由著名美国波普艺术家（Pop Artist）安迪·沃霍尔（Andy Warhol）绘制的一幅已故中共领袖毛泽东的肖像在伦敦的一次拍卖会上以760万英镑的价格成交，超过了这幅作品上次拍卖价格的18倍。

安迪·沃霍尔生于1928年，逝于1987年。他在1972年受到美国总统尼克松历史性访华的激励，创作了一系列毛泽东的画像。

安迪·沃霍尔所绘制的毛泽东肖像不同于中国官方发表的传统毛泽东肖像；最新拍卖的这幅肖像表现了中国文化革命流行的红黄色调。

安迪·沃霍尔的作品去年曾在中国展出，但是，他的毛泽东肖像作品未能在展览中露面。

组织展览的美国安迪·沃霍尔博物馆当时表示，虽然他们希望在中国展出安迪·沃霍尔的毛泽东肖像作品，以展现他对中国文化的浓厚兴趣，但是某些形式的毛泽东肖像目前仍然不适合在中国展出。

由苏富比（Sotheby's）最新在伦敦拍卖的这幅毛泽东肖像作品上一次在2000年6月拍卖，当时的售价仅为42.15万英镑。

（撰稿：跃生 责编：顾垠）