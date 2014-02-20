鲍伊获全英音乐奖 促苏格兰留在英国

Image caption 这是大卫·鲍伊第二次赢得全英音乐奖最佳男歌手奖

英国摇滚乐传奇人物大卫·鲍伊赢得本年度全英音乐奖（The Brit Awards）最佳男歌手奖。

尽管获奖，鲍伊本人并未出席在伦敦O2体育场举行的全英音乐奖颁奖典礼领奖。

英国摇滚乐队北极猴子（Arctic Monkeys）凭专辑《AM》第三次赢得最佳组合奖和最佳专辑奖，创造全英音乐奖的历史纪录。

英国女歌手艾丽·戈尔丁（Ellie Goulding）赢得最佳女歌手奖。

风靡全球的英国男孩组合单向（One Direction）的歌曲《Best Song Ever》赢得由观众投票选出的最佳英国音乐MV奖。

67岁的大卫·鲍伊战胜杰克·巴格（Jake Bugg）、汤姆·奥戴尔（Tom O’Dell）、约翰·纽曼（John Newman）、詹姆斯·布莱克（James Blake）等年轻竞争对手，成为全英音乐奖历史上最年长的最佳男歌手奖获得者。

鲍伊此次以专辑《The Next Day》获得殊荣，而他上一次获得这个奖项是1984年的事情。

鲍伊目前主要居住在美国纽约，没有回到伦敦出席颁奖典礼。

Image caption 北极猴子乐队赢得最佳组合和最佳专辑奖

作为颁奖嘉宾的前英式摇滚领军乐队绿洲（Oasis）主创诺埃尔·加拉格尔（Noel Gallagher）调侃：“你们这些疯子真的以为鲍伊会来领奖？他这么酷，不会来的”。

英国超级名模凯特·摩丝（Kate Moss）代表鲍伊领奖，并宣读了他的获奖感言。

鲍伊表示，获奖是“结束一天的伟大方式”，并敦促苏格兰公众在今年9月即将举行的全民公投中选择留在英国，不要独立。

“非常感谢，还有，苏格兰和我们在一起。”

在O2体育场举行的全英音乐奖颁奖典礼上星光云集，包括碧昂斯（Beyonce）、凯蒂·佩里（Katy Perry）等明星献唱。

然而，凯蒂·佩里不敌新西兰90后歌手洛德（Lorde），后者勇夺最佳国际女歌手奖。

美国男歌手布鲁诺·迈尔斯（Bruno Mars）获得最佳国际男歌手奖。

（编译：高志强，责编：李莉）