鲍伊获全英音乐奖 促苏格兰留在英国
英国摇滚乐传奇人物大卫·鲍伊赢得本年度全英音乐奖（The Brit Awards）最佳男歌手奖。
尽管获奖，鲍伊本人并未出席在伦敦O2体育场举行的全英音乐奖颁奖典礼领奖。
英国摇滚乐队北极猴子（Arctic Monkeys）凭专辑《AM》第三次赢得最佳组合奖和最佳专辑奖，创造全英音乐奖的历史纪录。
英国女歌手艾丽·戈尔丁（Ellie Goulding）赢得最佳女歌手奖。
风靡全球的英国男孩组合单向（One Direction）的歌曲《Best Song Ever》赢得由观众投票选出的最佳英国音乐MV奖。
67岁的大卫·鲍伊战胜杰克·巴格（Jake Bugg）、汤姆·奥戴尔（Tom O’Dell）、约翰·纽曼（John Newman）、詹姆斯·布莱克（James Blake）等年轻竞争对手，成为全英音乐奖历史上最年长的最佳男歌手奖获得者。
鲍伊此次以专辑《The Next Day》获得殊荣，而他上一次获得这个奖项是1984年的事情。
鲍伊目前主要居住在美国纽约，没有回到伦敦出席颁奖典礼。
作为颁奖嘉宾的前英式摇滚领军乐队绿洲（Oasis）主创诺埃尔·加拉格尔（Noel Gallagher）调侃：“你们这些疯子真的以为鲍伊会来领奖？他这么酷，不会来的”。
英国超级名模凯特·摩丝（Kate Moss）代表鲍伊领奖，并宣读了他的获奖感言。
鲍伊表示，获奖是“结束一天的伟大方式”，并敦促苏格兰公众在今年9月即将举行的全民公投中选择留在英国，不要独立。
“非常感谢，还有，苏格兰和我们在一起。”
在O2体育场举行的全英音乐奖颁奖典礼上星光云集，包括碧昂斯（Beyonce）、凯蒂·佩里（Katy Perry）等明星献唱。
然而，凯蒂·佩里不敌新西兰90后歌手洛德（Lorde），后者勇夺最佳国际女歌手奖。
美国男歌手布鲁诺·迈尔斯（Bruno Mars）获得最佳国际男歌手奖。
（编译：高志强，责编：李莉）